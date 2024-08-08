強化運用網路科技 明年打詐經費增4.8倍

「打詐新4法」7月底公告施行，行政院長卓榮泰只是，內政部、法務部確實落實今年各項計畫，並請掌握時程，儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果。

全面推動「打詐」、「掃黑」、「肅貪」、「清毒」與「斷金」，是當前行政院強化社會治安及經濟發展的兩大主軸之一，也是回應人民期盼。

卓榮泰指出，明年度中央政府總預算現已擬定大幅增加有關打詐的相關預算，充分展現政府對於新法及打詐新作為的具體支持及決心。據悉，明年度打詐經費比今年度大約增加4.8倍，主要精進運用網路科技，並且強化各項打詐措施。

卓榮泰進一步表示，「詐欺犯罪危害防制條例」公布施行後，請各部會掌握時程，儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果。

此外，對於法務部研擬的「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法」及「洗錢防制法」等三個打詐專法的修正，卓榮泰也請法務部即刻整備相關作業機制，在最短時間內完成各項子法的修訂，完善各項配套。另請內政部警政署妥適規劃，推動建置網路流量紀錄保存系統，加速導入網路通訊時代的執法工具。