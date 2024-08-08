節能家電換新補助明後年也能領 目標汰舊408萬台

行政院會今天拍板「深度節能推動計畫」，預計4年投入353億元，促進節電206億度、相當1018萬公噸減碳效果，並帶動3266億元節能投資；另將延續冷氣、冰箱家電汰舊換新補助，額度同樣是3000元，目標2026年汰換408萬台。行政院長卓榮泰強調，回收老舊家電的做法要徹底執行，別再回到消費市場，否則會抵消節能政策的原意及成效。

此次4年353億的深度節能推動計畫，將針對4900家大用戶、近135萬中小用戶及1357萬一般住宅用戶，個別推動「提升節電目標以及投資抵減」、「擴大推動ESCO協助節能及轉型」及「家電汰舊換新補助」等措施。

在大用戶方面，將透過法規要求及提供投資抵減的誘因，促使企業積極參與節能行動。

針對中小用戶，則扶植ESCO協助節能改善，包括節能服務團專家進場診斷輔導、媒合及鼓勵ESCO與用戶採用具成本效益方式讓企業節能、節費又減碳，並引入智慧及低碳化技術，帶動雙軸轉型，另透過「節能服務業專案貸款」信保機制，由金融機構挹注資金，擴大ESCO量能服務更多用戶。

至於住宅用戶，考量第一期家電汰舊換新補助成效良好，將持續推動，預計2026年完成408萬台老舊家電汰換。據悉，住宅用電占全國用電2成，其中冷氣、 冰箱用電占4成，2010年實施能效標示前的老舊冷氣、冰箱仍有730萬台，若換成一級能效可省電50%以上。

經濟部次長連錦漳在政院後記者會補充，2023年至2024年總計投入101億元經費，截至今年7月只剩下7億元，卓揆同意增補21億元經費，共計122億元；明後年將編列136億元，且要落實「汰舊換新」，經濟部將與環境部勾稽資料，民眾必須持有老舊家電回收單據，申請節能補助才會通過。

卓榮泰表示，節能有助於提升能源自主，強化國家及企業韌性，也是國際能源總署列為邁向淨零轉型的首要策略，具有極大的潛力；他說，淨零碳排是生產及生活方式的全面轉型，請經濟部及各部會與民間攜手合作，透過公私協力，加速推動節能及淨零相關的工作。