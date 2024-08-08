藍營要奪回新竹市 國民黨部主委李縉穎力促藍白合

國民黨市黨部主委李縉穎今天表態國民黨無論是黨部或基層支持者，都希望2026縣市長選舉能夠由國民黨拿回新竹市長，國民黨會努力備戰，但他個人會持續促成2026新竹市長選舉「藍白合」，保有最大合作空間，且高虹安上任以來到現在「藍白合仍是現在進行式」。

李縉穎表示，國民黨在新竹市議會是最大黨團，也有長期執政經驗，所以本來就一直備戰2026，希望拿回新竹市長，不過高虹安市長上任以來，藍白合作一直進行中，市長是少數執政，國民黨就是善盡監督職責，穩定執政很重要的力量。

李縉穎否認有表態爭取國民黨提名代表參選新竹市長，他認為現階段這個問題根本不存在，他也不會為此多所表態，因為距離選舉還有一段時間，他身為主委首要目標就是先把手邊工作做好，國民黨今年最重要的工作就是黨務改造，沒選舉時要鞏固基層，等選舉到時就全力拚選舉。

「不然你們去問黃國昌要不要選。」李縉穎面對外傳要參選新竹市長一再予以否認，更認為外界不如去問黃國昌是否會代表民眾黨到新竹市選市長。李縉穎認為對於藍白合，國民黨一直是抱持著最大合作空間和誠意。