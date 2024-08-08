快訊

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

主計總處揭台灣經濟三結構變了 未來環境該喜還是憂？

iPhone 16實機影片曝！5色真正色調超驚豔 他讚這2色「果然好看」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營要奪回新竹市 國民黨部主委李縉穎力促藍白合

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國民黨新竹市黨部主委李縉穎回應外傳要爭取國民黨提名參選新竹市長。圖／聯合報資料照
國民黨新竹市黨部主委李縉穎回應外傳要爭取國民黨提名參選新竹市長。圖／聯合報資料照

國民黨市黨部主委李縉穎今天表態國民黨無論是黨部或基層支持者，都希望2026縣市長選舉能夠由國民黨拿回新竹市長，國民黨會努力備戰，但他個人會持續促成2026新竹市長選舉「藍白合」，保有最大合作空間，且高虹安上任以來到現在「藍白合仍是現在進行式」。

李縉穎表示，國民黨在新竹市議會是最大黨團，也有長期執政經驗，所以本來就一直備戰2026，希望拿回新竹市長，不過高虹安市長上任以來，藍白合作一直進行中，市長是少數執政，國民黨就是善盡監督職責，穩定執政很重要的力量。

李縉穎否認有表態爭取國民黨提名代表參選新竹市長，他認為現階段這個問題根本不存在，他也不會為此多所表態，因為距離選舉還有一段時間，他身為主委首要目標就是先把手邊工作做好，國民黨今年最重要的工作就是黨務改造，沒選舉時要鞏固基層，等選舉到時就全力拚選舉。

「不然你們去問黃國昌要不要選。」李縉穎面對外傳要參選新竹市長一再予以否認，更認為外界不如去問黃國昌是否會代表民眾黨到新竹市選市長。李縉穎認為對於藍白合，國民黨一直是抱持著最大合作空間和誠意。

國民黨 藍白合

延伸閱讀

黨慶遭火烤臉色鐵青？ 柯文哲曝真相：是一臉疑惑

中天指陳明文補助涉貪 不起訴理由曝光

大法官問調查權矛盾 黃國昌說不衝突…被監察院代表抓到話柄

總統赴立院報告義務何在？大法官打斷回答…黃國昌更大聲了！

相關新聞

氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

國家氣候變遷對策委員會首次會議今天登場，被視為挺核派的委員會副召集人童子賢再倡「核綠共存」。行政院繼日前強調非核家園是法...

力挺林郁婷！賴清德要求體育署嚴正抗議採法律作為

中華拳擊隊女將林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級4強賽獲勝，晉級金牌戰⁨。賴清德總統透過社群平台表示，林郁婷在場上的求勝...

當林郁婷後盾！行政院已請律師蒐集證據擬賽後出擊

拳擊國手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，卻深陷性別議題泥淖，賴清德總統要求體育署嚴正抗議並採取法律作為。行政院今天指出，強烈譴...

黃捷二度被發動罷免 陳其邁發聲了

罷捷發起人徐尚賢二度發起罷免黃捷行動，昨起啟動第一階段連署，黃捷對此以8個字回應，「問心無愧，可受公評」，高雄市長陳其邁...

釋憲案立院砸186萬請律師 政院律師費價碼曝光

國會職權修法釋憲案前天進行言詞辯論，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人，遭藍委反嗆政府機關也花納稅錢請律師，...

財政部檢討停徵娛樂稅 北市：純商業演唱會不會免徵

財政部與地方政府開會全面檢討娛樂稅，現定調娛樂稅不廢止，財政部授權地方政府自行決定競技比賽與藝文活動是否要停徵娛樂稅。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。