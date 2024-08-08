當林郁婷後盾 行政院：擬賽後進行法律攻防

拳擊國手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，不過近期卻深陷性別議題干擾，對此，賴總統已要求體育署嚴正抗議並採取法律作為。行政院8日指出，強烈譴責混淆視聽的言論，並稱現階段是確保林郁婷能在最好的資源下比賽，至於法律層面，「可能等到比賽後才會進行」，所有證據和資訊已請律師蒐集好。

賴總統於昨日四強賽前表示，林郁婷無端遭受國際拳總（IBA）惡意攻擊，已請體育署採取相應法律作為，盼讓選手無後顧之憂，拿出最佳表現。

行政院發言人陳世凱也表示，林郁婷的參賽資格已經獲得國際奧會的公開確認，對於外界一再干擾賽事，進行人身攻擊，賴總統跟行政院長卓榮泰都指示，除了體育署之外，整個中華民國政府一定要作為選手的最強後盾，並指示體育署在維護選手參賽權益之下，務必要提供選手各方面的資源，同時也要對於混淆視聽的言論做出最強烈的譴責與抗議。

陳世凱說，現階段最重要的是關注林郁婷的整個比賽過程當中，應該提供什麼樣的資源，讓她在最好的資源底下比賽，至於法律層面，也可能等到比賽後才會進行，所有證據和資訊都有請律師搜集好，此前盼大家盡量關注、支持林郁婷的比賽。

至於相關法律作為，教育部體育署組長運動產業及企劃組長劉姿君指出，體育署長鄭世忠正在巴黎奧運前線，目前已聯繫中華奧會，也委託律師要採取必要行動，目前尚未獲知研議結果。