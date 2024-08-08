賴總統再度重申兩岸互不隸屬 堅持主權不容侵犯併吞

賴總統8日上午出席「113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」時指出，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持現狀，致力維護區域的和平穩定，永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須由2,350萬人決定。

賴總統致詞時提到，各位將官晉任的光榮時刻，適逢父親節，對大家來說，在這一天跟家人一起分享榮耀，格外具有意義，他要向各位表達最誠摯的恭賀。國軍弟兄姊妹效忠人民，以保家衛國為志業，時常為了訓練和任務，犧牲陪伴家人的時光，藉這個機會，也要向在場的各位父親，不論是國軍弟兄或家屬，說聲：「大家辛苦了，父親節快樂」。

賴總統說，各位將官能夠在崗位上有卓越的表現，在這背後，家人們的鼓勵與支持非常重要。我也要感謝現場的長輩及眷屬們，各位都是我們國軍最強而有力的後盾，謝謝你們。近年來，中國大陸對台灣的文攻武嚇不斷，經常無預警的在台海周邊進行大型演習，對區域局勢帶來不穩定的影響。

對於兩岸問題，賴總統再度重申，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持現狀，致力維護區域的和平穩定，永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須由2,350萬人決定。

因此，賴總統說，我國推動國防改革、恢復一年期義務役，也透過國防自主與軍購併行的方式充足武器裝備。這些成果，在上個月的「漢光演習」都進行了驗證。目的就是要打造一支鋼鐵勁旅，能夠以實力確保國家的生存發展，維護人民的生命財產安全。他也要告訴大家，在人工智慧時代，無人化、智慧型去中心指管、多軍兵種聯合的擊殺鏈等，都是未來要加強，也是要克服的挑戰；這一點，在俄烏戰爭和以阿衝突中都可以清楚看見。

賴總統強調國軍必須與時俱進才能夠打造堅實的戰力。身為三軍統帥，我責無旁貸，從520就職以來，他陸續前往陸海空三軍不同的單位，就是希望了解第一線的需求，也給予國軍弟兄姊妹最大的支持，讓國軍能夠持續進步。期許，國防部和各位將官能夠因應時代的變化，提供官兵最佳的訓練，不斷精進戰力。各項國防政策的推動也需要大家共同投入，才能不負國人的期待跟支持。

最後，賴總統再次恭喜各位晉任，也感謝大家承擔責任，要一起努力，帶給國人民主、和平、繁榮的生活。