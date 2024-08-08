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氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢。圖／聯合報系資料照片
總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢。圖／聯合報系資料照片

國家氣候變遷對策委員會首次會議今天登場，被視為挺核派的委員會副召集人童子賢再倡「核綠共存」。行政院繼日前強調非核家園是法定的國家政策，今天再重申，政府對能源議題的態度並未改變，但各種能源的想法都可以在氣候變遷這個平台上討論，最後做出的結論，政院也將作為參考。

氣候變遷委員會由賴總統擔任召集人，副召集人包括行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩董事長童子賢，顧問由中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新出任，委員則涵蓋產官學與民間團體共24人。

不過，行政院長卓榮泰目前未安排出席會議，行政院發言人陳世凱指出，副院長會代表參加，因各委員有不同執掌，行政院不同首長也會派人出席，若委員會做出政策建議和結論，都會彙整給實際執行政策的行政院，再由行政院做最後討論，如果可以執行，就會做出分配。

此外，童子賢感嘆，反核人士有一個觀念迷霧待解，他們常說全球有兩百個國家，但只有30幾個國家採用核電，因此「他們說核電不是發電的主流，這個觀念是錯的」。他也建議讓核二、核三延役，且讓「核綠共存」，來穩定台灣供電，讓核電與綠電合作，提供穩定供電與減少碳排。

陳世凱說，針對能源議題，政院已多次表達態度，目前為止沒有太大改變，對於各種能源的想法，都可以在氣候變遷這個平台上揭示並討論，這也是這個平台成立很重要的目的之一，最後做出的結論，政院也會作為參考；至於核能議題，核一、核二、核三目前所有相關事宜都在法律規範下進行。

核電 氣候變遷 行政院

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