不捨林郁婷屢遭霸凌 徐巧芯：ID第二碼「2」就是女生

中華拳擊隊女將林郁婷在57公斤級四強賽獲勝，晉級金牌戰，但對手土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman）卻於賽後比出「X」手勢，影射林郁婷的性別爭議。國民黨立委徐巧芯表示，身分證字號第二碼是「2」的就是女生，有什麼好懷疑的？

林郁婷在巴黎奧運面對全球排山倒海而來的性別質疑，其中包含JK羅琳，國內政壇則跨海送暖。徐巧芯表示，在中華民國，身分證字號第二碼是「2」的就是女生，有什麼好懷疑的？本就不該用一個人的外貌或性別氣質去判定是男或是女。她也邀請大家一起幫林郁婷加油，拿下金牌，給那些人好看。

國民黨立委陳菁徽引用電影「芭比」中的金句，「我想成為自己，而不是被製造出來的商品」，分享給林郁婷。陳菁徽說，林郁婷做自己的堅持，已超越了困在歧視、偏見中來看待勝負的層次，而這也會是本屆奧運最終會留給國人的無價精神。