快訊

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

主計總處揭台灣經濟三結構變了 未來環境該喜還是憂？

iPhone 16實機影片曝！5色真正色調超驚豔 他讚這2色「果然好看」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫被指曾見挺大麻美眾議員 國民黨：對比指鹿為馬

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫去年2月於國民黨智庫接見美國聯邦眾議員康納(Rep. Ro Khanna, D-CA)、歐清傑(Rep. Jake Auchincloss, D-MA)、傑克森(Rep. Jonathan Jackson, D-IL)及幕僚團隊。圖／國民黨提供
國民黨黨主席朱立倫去年2月於國民黨智庫接見美國聯邦眾議員康納(Rep. Ro Khanna, D-CA)、歐清傑(Rep. Jake Auchincloss, D-MA)、傑克森(Rep. Jonathan Jackson, D-IL)及幕僚團隊。圖／國民黨提供

國民黨副發言人康晉瑜昨揭露，訪美期間不與綠營共赴僑宴，是因該行程牽涉到大麻供應商。不過，周刊報導指出，國民黨主席朱立倫去年初，也曾接見領銜提案大麻合法化的美眾議員康納，被酸是自打臉。國民黨今反擊，拿國會議員與兒虐經歷的大麻商人來做類比，顯然是想迴避民進黨脫團行程與大麻商人有關。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨的觀選團不配合外交部安排既定行程，與疑似兒虐的大麻廠商CEO聚會，大翻車後竟然瞎扯朱立倫與美國國會議員的會面。世界各國議員，藍綠兩黨均有交流，去年2月時任蔡英文總統與立法院長游錫堃，都曾接見美國聯邦眾議院康納訪團。

楊智伃質疑，外交部與民進黨駐美辦事處均可開大門走大路，直接與議員溝通聯繫，為何民進黨必須通過具有兒虐經歷的大麻商人穿針引線？民進黨繼續用指鹿為馬、天壤之別的對比，來無差別攻擊在野黨，卻不曾看到賴清德主席對內好好整頓，民進黨內部毒品黑金詐騙氾濫的議題。

楊智伃指出，民進黨雲林縣前縣議員顏旭懋被法院判定為販毒集團金主，幫助販毒集團走私安毒；民進黨台北市黨部前評委召集人之子趙介佑因販毒、詐欺被判8年6月有期徒刑；在去年民進黨提名大法官在憲法法庭減輕販毒量刑，根本就是幫毒梟開後門；民進黨黨團總召柯建銘兒子涉大麻案更被輕輕放下。

楊智伃表示，民進黨對黑金毒品詐騙爭議不斷打假球，跟大麻商人的聚會也是含糊不清，在最應該團結做外交的時刻，卻只汲汲營營想透過抹黑造謠針對在野黨。她呼籲，民進黨主席賴清德好好整頓內部問題，交代清楚為何要接受大麻商的招待，不要失去民心，更失去格局。

大麻 民進黨 議員

延伸閱讀

立委職權行使法釋憲案 朱立倫呼籲大法官秉持良知

我國整體負債近20兆 朱立倫批民進黨：「變魔術」粉飾太平

國會改革釋憲辯論 朱立倫：盼大法官用良知智慧判決

林郁婷拚金牌戰門票 朱立倫：國人做最強力後盾

相關新聞

氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

國家氣候變遷對策委員會首次會議今天登場，被視為挺核派的委員會副召集人童子賢再倡「核綠共存」。行政院繼日前強調非核家園是法...

力挺林郁婷！賴清德要求體育署嚴正抗議採法律作為

中華拳擊隊女將林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級4強賽獲勝，晉級金牌戰⁨。賴清德總統透過社群平台表示，林郁婷在場上的求勝...

當林郁婷後盾！行政院已請律師蒐集證據擬賽後出擊

拳擊國手林郁婷挺進巴黎奧運金牌戰，卻深陷性別議題泥淖，賴清德總統要求體育署嚴正抗議並採取法律作為。行政院今天指出，強烈譴...

黃捷二度被發動罷免 陳其邁發聲了

罷捷發起人徐尚賢二度發起罷免黃捷行動，昨起啟動第一階段連署，黃捷對此以8個字回應，「問心無愧，可受公評」，高雄市長陳其邁...

釋憲案立院砸186萬請律師 政院律師費價碼曝光

國會職權修法釋憲案前天進行言詞辯論，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人，遭藍委反嗆政府機關也花納稅錢請律師，...

財政部檢討停徵娛樂稅 北市：純商業演唱會不會免徵

財政部與地方政府開會全面檢討娛樂稅，現定調娛樂稅不廢止，財政部授權地方政府自行決定競技比賽與藝文活動是否要停徵娛樂稅。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。