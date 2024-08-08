影／被列入懲治台獨名單 陳椒華直球對決：我不會害怕

中國國務院台灣事務辦公室和公安部開闢懲治台獨頑固分子專欄，其中「台獨頑固分子」，時代力量前立委陳椒華也在列，她今到南投時重申，台灣是一個民主國家，希望中共別用勒索、威脅、恐嚇的方式，讓台灣人恐慌，而她也不會害怕。

中國國台辦官網新設「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目所列「台獨頑固分子」包括「蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇」。網頁上「台獨」字樣刻意以綠色呈現，並提供舉報信箱。

時代力量前立委、監督施政聯盟召集人陳椒華今到南投關注中友百貨關係企業埔里農莊在當地開發大型旅館及遊憩區，質疑該企業刻意分割開發案規避環評，尚未環評就違法開發，且恐致當地地下水源枯竭，為此指導居民如何監測地下水位。

針對她在國台辦官網上被列名為「依法懲治『台獨』頑固分子」，陳椒華表示，她早在前年就被列入「台獨頑固分子」，並認為，台灣是一個民主國家，我們住在台灣，認同台灣，認同台灣是否就是台獨頑固分子，我們是不會害怕的。

陳椒華再次強調，希望中共不要用這樣勒索、威脅、恐嚇的方式，讓台灣人恐慌，而她也不會害怕。