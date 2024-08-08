綠觀選團被爆與供應商吃飯 李彥秀：難道大麻要合法化？

跨黨派赴美觀選團餘波不斷，繼國民黨代表團被周刊報導指為購物缺席僑宴外，民進黨代表團也捲入與大麻供應商的餐敘爭議。國民黨立委李彥秀今天表示，請賴清德總統立刻向國人說清楚，為什麼民進黨代表團與該人餐敘，難道民進黨要讓「大麻合法化」？

隨團成員之一、國民黨副發言人康晉瑜在臉書還原狀況，他表示，代表團裡面有很多青年代表，他們不願意代表中華民國，卻跟大麻沾上邊，所以選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」。而民進黨「脫隊」赴約了一場大麻業者的餐敘，且這位人士還疑似涉入「兒童性虐待」。

李彥秀直指，民進黨惹了「大麻煩」，請賴清德立刻向國人說清楚、講明白，為什麼與「大麻商人」、「兒童性虐嫌犯」餐敘，席間到底談了什麼？難道民進黨要讓「大麻合法化」？難道民進黨「保護兒童權益」都是喊假的？