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釋憲案立院砸186萬請律師 政院律師費價碼曝光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國會職權修法釋憲案前天進行言詞辯論，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人，遭藍委反嗆政府機關也花納稅錢請律師，應公開相關經費。記者胡經周／攝影
國會職權修法釋憲案前天進行言詞辯論，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人，遭藍委反嗆政府機關也花納稅錢請律師，應公開相關經費。記者胡經周／攝影

國會職權修法釋憲案前天進行言詞辯論，民進黨立委質疑立法院花186萬公帑請訴訟代理人，遭藍委反嗆政府機關也花納稅錢請律師，應公開相關經費。行政院指出，行政院早在釋憲案準備庭前，於7月2日公開聘請律師的標案，總經費為30萬元；中興大學法律系教授陳信安則屬義務協助。

王定宇深夜在臉書公布立法院4位律師、專家學者的委任費共186萬，他說，自己不反對機關代表律師用標案和預算處理，但立法院長韓國瑜這樣花納稅人的錢，到底值不值得？

遭國民黨立委翁曉玲回嗆，總統府、行政院、監察院和民進黨立法院黨團4機關請12位律師、專家學者，「花的難道不是我們人民的納稅錢嗎」，並要求4機關公開律師費。

行政院發言人陳世凱今天指出，行政院7月10日針對釋憲案準備庭之前，就已在7月2日公開聘請律師的標案，此次是委託大恆國際法律事務所李荃和，再由李邀集其他律師，總標案經費為30萬元；至於中興大學法律系教授陳信安，他說，因陳願意義務協助，因此沒有以標案進行。

行政院周四舉行例行院會，由發言人陳世凱（左一）主持。記者黃婉婷／攝影
行政院周四舉行例行院會，由發言人陳世凱（左一）主持。記者黃婉婷／攝影

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