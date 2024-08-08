林業署：山豬吊不宜全禁用 恐轉地下化不利管理

動保團體及立委提議修動保法、全面禁止使用金屬套索，農業部林業及自然保育署今天說，原住民族狩獵及山村農民防治獸害仍有使用金屬套索需求，在無工具取代下不宜全面禁用。

動保團體近年疾呼禁用金屬套索（俗稱山豬吊），盼能保護野生動物，林業署今天再度發布新聞稿強調應尊重原住民族合理利用自然資源，不宜全面禁用金屬套索。

林業署說，金屬套索陷阱是許多山區農民為減少野生動物危害農作常用防治工具，也有原住民用於獵捕野生動物，實務上確有強烈需求且無替代工具，不應全面禁用。

林業署指出，一旦全面禁用金屬套索，讓使用金屬套索成為違法行為，倘若不慎誤捕瀕危野生動物，使用者可能因擔心觸法、不再主動通報救援，甚至可能採取滅證手段，反而不利於瀕危物種保育。

林業署也說，近年已研發傷害性較小的改良式獵具，並有多起實蹟確證可避免誤捕黑熊或傷及受困動物，有需要的山村居民可向各分署免費領用，兼顧農民生計、原住民文化傳承與保育。

另外，林業署也強調，金屬獸鋏會造成受困動物嚴重且立即性的傷害，農業部已修正野生動物保育法予以全面禁用，現由立法院審議中。