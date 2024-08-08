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財政部檢討停徵娛樂稅 新北：研議後再決定

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
財政部與地方政府開會全面檢討娛樂稅，部長莊翠雲指出現已定調娛樂稅不廢止。圖／本報系資料照片
財政部與地方政府開會全面檢討娛樂稅，部長莊翠雲指出現已定調娛樂稅不廢止。圖／本報系資料照片

財政部與地方政府開會全面檢討娛樂稅，部長莊翠雲指出現已定調娛樂稅不廢止，財政部授權地方政府自行決定競技比賽與藝文活動是否要停徵娛樂稅。新北市稅捐處表示，上述稅收是否停徵，將與文化、體育局共同研議後再定論。

財政部與地方政府開會全面檢討娛樂稅，部長莊翠雲指出已定調娛樂稅不廢止，但除高爾夫球維持現行上限稅率20%，其餘項目多數朝減半調整。財政部授權地方政府自行決定競技比賽與藝文活動是否停徵娛樂稅。

新北市稅捐處表示，新北目前職業性歌唱舞蹈稅率10%，戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱舞蹈等表演稅率1%，各種競技比賽稅率2.5%，目前因是財政部初步修法規劃尚無具體條文內容，將待修法版本提出後予以評估因應。

稅捐處表示，財政部所提到的競技比賽與藝文活動地方政府可停徵娛樂稅，將在與文化、體育局等相關局處討論後再行決定。

職業 莊翠雲

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