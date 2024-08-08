財政部修法降低娛樂稅率 中市：現行比法定上限低很多

財政部檢討娛樂稅最高稅率，財政部長莊翠雲表示，娛樂稅不廢止，但除高爾夫球維持現行上限稅率20%，其餘朝「減半」方向調整。台中市地方稅務局表示，依照目前徵收的娛樂稅率，遠低於法定上限稅率一半，未來中央朝此方向修法，對於中市娛樂稅收幾乎沒有影響。

台中市地方稅務局表示，財政部要調降娛樂稅法定稅率上限，等未來修法通過後，再研議是否調降現行娛樂稅率；依照目前徵收的娛樂稅率，遠低於法定上限稅率一半，未來中央朝此方向修法，對於中市娛樂稅收幾乎沒有影響。

中市地稅局表示，以電影娛樂稅為例，目前法定上限稅率為60%、本國語言片30%，台中市課徵稅率為0.5%、0.25%，屬於六都最低；高爾夫球娛樂稅率5%，六都次低，僅比台北市2.5%高。

近期快速增加的選物販賣機，台中市採取定額課徵娛樂稅，依區段每機台每月課徵64元至200元，全年收入約6000萬元。選物販賣機在娛樂稅法屬於其他項目，上限稅率為50%，但中市採取定額課徵。