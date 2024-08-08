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柯文哲募款遭指流向木可公關 民眾黨：授權金委託管理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲去年參選總統，募款遭到質疑流向木可公關。記者胡經周／攝影
民眾黨主席柯文哲去年參選總統，募款遭到質疑流向木可公關。記者胡經周／攝影

監察院先前公布「2024總統大選各團隊競選經費」，民眾黨主席柯文哲遭質疑募款流向木可公關，台灣民眾黨今天表示，申報給木可的授權金，主要是代為管理的成本費用，包括理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，授權費用實為委託作業管理。

政治評論員吳靜怡近日指控，柯文哲拿著年輕人一點一滴的便當錢，巧立名目把經費透過多筆「授權」方式轉入「木可公關」，網紅四叉貓昨天也在臉書發文指出，柯文哲不只有一家公關公司，木可公關行銷有限公司從柯文哲身上，總共海撈新台幣3963萬2623元。

民眾黨今天發布聲明表示，總統大選經費成本支出龐雜，柯文哲競選團隊申報監察院的項目，都經過專業會計師簽證在案，核實向監察院申報。

民眾黨指出，政治獻金申報給木可的「授權金」，主要是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露的「授權」費用實為委託作業管理。

民眾黨也說，至於尼奧的「開票活動執行費」，並非單一場次的活動執行費，內容為兩場競選活動和一場選前之夜，分別是今年1月6日的「相信中台灣 把國家還給你造勢活動」、1月7日的「相信美好台灣 改變從高雄開始」，還有1月13日的「新莊總部開票之夜」，整體活動結束後「尼奧」統一核銷，競總一併登記成「開票活動執行費」。

台灣民眾黨 柯文哲 監察院

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