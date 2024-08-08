柯文哲募款遭指流向木可公關 民眾黨：授權金委託管理
監察院先前公布「2024總統大選各團隊競選經費」，民眾黨主席柯文哲遭質疑募款流向木可公關，台灣民眾黨今天表示，申報給木可的授權金，主要是代為管理的成本費用，包括理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，授權費用實為委託作業管理。
政治評論員吳靜怡近日指控，柯文哲拿著年輕人一點一滴的便當錢，巧立名目把經費透過多筆「授權」方式轉入「木可公關」，網紅四叉貓昨天也在臉書發文指出，柯文哲不只有一家公關公司，木可公關行銷有限公司從柯文哲身上，總共海撈新台幣3963萬2623元。
民眾黨今天發布聲明表示，總統大選經費成本支出龐雜，柯文哲競選團隊申報監察院的項目，都經過專業會計師簽證在案，核實向監察院申報。
民眾黨指出，政治獻金申報給木可的「授權金」，主要是「授權」木可代為管理的成本費用，競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露的「授權」費用實為委託作業管理。
民眾黨也說，至於尼奧的「開票活動執行費」，並非單一場次的活動執行費，內容為兩場競選活動和一場選前之夜，分別是今年1月6日的「相信中台灣 把國家還給你造勢活動」、1月7日的「相信美好台灣 改變從高雄開始」，還有1月13日的「新莊總部開票之夜」，整體活動結束後「尼奧」統一核銷，競總一併登記成「開票活動執行費」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言