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黃捷二度被發動罷免 陳其邁發聲了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
立法委員黃捷遭發動罷免，高雄市長陳其邁今早表示，黃捷認真問政，替高雄顧預算，但民主社會有多元民意，予以尊重。記者王昭月／攝影
立法委員黃捷遭發動罷免，高雄市長陳其邁今早表示，黃捷認真問政，替高雄顧預算，但民主社會有多元民意，予以尊重。記者王昭月／攝影

罷捷發起人徐尚賢二度發起罷免黃捷行動，昨起啟動第一階段連署，黃捷對此以8個字回應，「問心無愧，可受公評」，高雄市長陳其邁今早受訪也肯定黃捷在立法院的表現，並指「民主社會本來就是多元不同的聲音，我們也予以尊重」。

罷免立委黃捷第1階段連署行動已啟動，預定明年2月前連署3500份，罷捷團體也有意集結國民黨力量讓黃捷下台。高雄市長陳其邁天今早受訪對此表示，黃捷委員非常認真，面於政治不同的意見也非常有經驗，民主社會本來就會有不同的聲音，予以尊重。

陳其邁說，黃捷委員在立法院內政委員會非常認真開會，努力審查重要的法案、顧高雄的預算，在地方服務也非常認真，她對於政治不同的意見非常有經驗，民代本來就會面對不同的意見，黃捷認真做事，在選區裡獲很多市民肯定，民主社會本來就是多元不同的聲音，我們予以尊重。

罷免 陳其邁 黃捷

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