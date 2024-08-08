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土耳其落敗竟比X手勢 蔣萬安挺林郁婷用1句話反轟
中華隊女子拳擊林郁婷在57公斤級4強賽，以壓倒性的5比0擊敗土耳其對手卡拉曼，搶進金牌戰。不過賽後土耳其選手卡拉曼竟比出「X」，影射林郁婷性別有爭議。台北市長蔣萬安今天再挺林郁婷，表示土耳其選手賽後比出X，「我覺得是非常沒有運動家精神。」
蔣萬安說，他非常希望林郁婷可以在金牌戰得到勝利，當然，林郁婷已經是奧運史上中華隊拳擊賽的最佳成績，他非常開心，也恭喜林郁婷。
蔣萬安今天上午出席天下城市高峰論壇受訪，對於網路有一分奧運民怨排名榜，其中第一名就是林郁婷的性別爭議，蔣萬安今天說，他今天一早醒來，看到林郁婷贏得勝利，非常非常興奮，這一次參加奧運比賽，林郁婷遭受到的風波，對她來說非常不公平。
蔣說，其實這次的風波、性別爭議，其實國際奧會已經幫林郁婷很清楚說明「沒有任何問題、她符合資格可以代表台灣出賽」，今天林郁婷用自己的實力證明自己，「我們絕對所有民眾都挺她，全力支持她。」
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