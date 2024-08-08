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立院支186萬律師費釋憲挨酸 翁曉玲：總統府不也花納稅錢？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立委王定宇在臉書公布立法院訴訟代理人費用共186萬，國民黨立委翁曉玲表示，總統府、行政院、監察院和民進黨立法院黨團4機關請律師，「花的難道不是我們人民的納稅錢嗎？」圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇在臉書公布立法院訴訟代理人費用共186萬，國民黨立委翁曉玲表示，總統府、行政院、監察院和民進黨立法院黨團4機關請律師，「花的難道不是我們人民的納稅錢嗎？」圖／聯合報系資料照片

國會職權修法釋憲案前天進行言詞辯論，民進黨立委王定宇昨在臉書公布立法院訴訟代理人費用共186萬，還酸「立法院韓國瑜院長這樣花納稅人的錢，到底值不值得啊？」國民黨立委翁曉玲今天表示，總統府、行政院、監察院和民進黨立法院黨團4機關請12位律師、專家學者，「花的難道不是我們人民的納稅錢嗎？」

王定宇昨深夜在臉書公布立法院4位律師、專家學者的委任費共186萬，並表示他不反對機關代表律師用標案和預算處理，但看看這幾個人的表現，韓院長這樣花納稅人的錢，到底值不值得啊？王定宇說，也有可能是因為民眾黨立委黃國昌、翁曉玲擬的國會濫權法案，寫的太爛了，真的太難辯護了，不是這幾位律師的錯。

翁曉玲今天在接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，當初她也想要了解，但秘書處以涉及業務秘密為由，無法告訴她，為什麼王定宇可以知道每一個人的訴訟費用？「我覺得很訝異、很震驚」。

翁曉玲提到，因為國會改革法眾所矚目，所以找訴訟代理人並不容易，因為優秀的學者、律師都很愛惜羽毛，誰會願意在這麼短的時間去幫忙找資料、寫東西，去做很充分的答辯，願意接下這工作必須心理素質很強大，否則表現不好就變成民進黨攻擊的對象，所以他們都去特別拜託。

翁曉玲表示，立法院這次要面對的是總統府、行政院、監察院、民進黨團4個機關，她要求王定宇更負責的告訴大家，這4個機關到底付了多少律師費用？他們花的難道不是人民的納稅錢嗎？而且1個機關是3個律師，所以4個機關總共是12個律師，是不是也要公開這些人的訴訟代理費？

談到憲法法庭言詞辯論，翁曉玲指出，在訴訟過程中，很強調訴訟雙方要武器對等、平等，但對方擁有這麼多資訊、資源，甚至連憲法法庭看起來都像這幾個機關的訴訟代理人，讓他們在整個的憲法訴訟的審議過程中，受到很不公平的對待。

律師 王定宇 翁曉玲

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