翁曉玲喊麟洋是中國人驕傲 綠委批該被唾棄

我國羽球好手「麟洋配」日前在巴黎奧運男子雙打奪金，國民黨立委翁曉玲卻稱是中國人的驕傲，引發議論。民進黨立委許智傑今天表示，翁曉玲作為台灣的立委，卻稱自己是中國人，這不是被霸凌，而是故意挑釁，本來就該被唾棄。

翁曉玲今天接受廣播節目專訪表示，「中國人的驕傲」這句話，大家聽到就很敏感、刺激，好像在台灣聽到中國就是一個禁忌，大家不可以去講中國怎樣，看到對方的長處也不能講，這種謬誤讓她很遺憾、感嘆，不認為自己的發言有什麼錯。

許智傑表示，政治人物本就應該受到公評，更何況翁曉玲常常語出驚人，作為台灣的立法委員說自己是中國人，還反問國人這樣滿意了嗎？這不是被霸凌，而是故意挑釁，這樣的言行本來就該被唾棄。

民進黨立委蘇巧慧也說，台灣選手拿金牌大家都很高興，翁曉玲卻說是中國驕傲，並認為自己是中國人，現在學生在門口她的辦公室張貼是中國教授字條，應該要感到高興才對。

民進黨立委王定宇表示，如果別人貼中國教授是心胸狹隘，翁曉玲憑什麼把台灣選手奪得金牌說是中國人榮耀，不喜歡別人貼標籤，卻可以貼別人標籤，還回過頭嫌台灣不夠自由包容，根本是雙重標準，讓人摸不清楚頭緒。