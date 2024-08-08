92歲柯爸不聽勸父親節前摔車 柯文哲：聽聽孩子的話吧

今天是父親節，民眾黨主席柯文哲表示，他的父親已經92歲，即使走路沒有拐杖，但是常常跌倒，結果前兩天摔車，弄出不少擦傷，自己也在父親節前夕回新竹探病，再次拜託柯爸不要一個人騎車，「我想拜託他：爸爸，聽聽孩子的話吧。」

柯文哲上午在臉書發文表示，小時候對父親的印象，大多是不苟言笑，父子見面只有點頭，也很少講話，父親的身體一直都很好，每天還可以開車、打網球，完全不用家人操心。但是最近一兩年，健康狀況比較差，重聽變得嚴重，更不愛跟人聊天講話。

柯文哲說，即使走路沒有拐杖，父親走路常常跌倒，還是堅持要騎單車，獨自到外面逛逛，他也一直告訴父親，不要一個人偷跑出去騎車，但是柯爸爸還是覺得騎慢一點就好，時不時就自己跑出去，結果前兩天摔車，弄出不少擦傷。

柯文哲透露，他在父親節前夕回新竹探病，自己也再次拜託父親，不要再一個人去騎車，希望柯爸爸能夠聽話，相信他們家的狀況不是唯一，「我們有義務要講，但長輩覺得沒有義務要聽」，但是為了守護爸媽的健康安全，大家仍然需要想辦法和他們溝通。