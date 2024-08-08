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「林郁婷是台灣的榮耀」 侯友宜：811要讓詆毀的人閉嘴
奧運拳擊女將林郁婷雖挺進金牌戰，但持續捲入性別疑雲。新北市長侯友宜稍早出席市政行程表示，「這些人完全都沒有運動家的精神」，林郁婷就是新北市的女兒，從小鄰居跟老師都看著她長大，她完全無懼毀謗之言，「8月11日要讓這些詆毀的人完全閉嘴」。
侯友宜今早出席113年資深績優村（里）長、地方民意代表及民政人員表揚大會，受訪時被問到林郁婷性別疑雲一事，他強調，林就是新北市的女兒，從小鄰居跟老師都看著她長大，林郁婷完全無懼毀謗言論，發揮運動員的精神、奮戰不懈，就是要拿金牌拚最高榮譽。
侯友宜表示，8月11日絕對要讓這些用毀謗、失去運動員精神言論詆毀她的人完全閉嘴，「我們好好為林鈺婷加油，她是我們新北的女兒、台灣的榮耀，加油！」
侯友宜表示，8月11日絕對要讓這些用毀謗、失去運動員精神言論詆毀她的人完全閉嘴，「我們好好為林郁婷加油，她是我們新北的女兒、台灣的榮耀，加油！」
至於是否會跟台北市長蔣萬安一樣加碼獎金，侯友宜強調，「林鈺婷加油！我們一定會加碼，給選手最大支持跟鼓勵的力量」。
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