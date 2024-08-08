被控霸凌外交官 凌濤反擊：綠營與大麻商人餐敘脫團

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤日前隨團赴美參訪，事後傳出因為行程安排問題大罵外交官，遭民進黨人士撻伐，臉書也被網友出征。他今天發文指綠營代表為了跟大麻商人餐敘更改外交部既定行程，自己跟著外交部行程走卻被抹黑，但事件不會影響他對外交的熱情，未來還是會為國家朝野政策盡心力。

「鏡週刊」報導，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會期間，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官，鬧到官員在飛機上痛哭；消息一出，綠營人士相繼發聲譴責，大批網友也到凌濤臉書留言要求道歉，但凌濤強調自己是被有心人士抹黑。

「我忍了多天就是不願對中華民國外交有任何影響！」凌濤今指民進黨是與大麻商人餐敘，所以未按外交部官方表訂行程走，自己按行程走，卻被抹黑。

凌濤表示，大麻商人餐敘與外交部官方表訂城市參訪，一般人都會選擇後者。訪團到美國是為了瞭解美國最新民主政治發展以及拓展國際能見度，綠營認為與大麻商餐敘很有價值，那是綠營的判斷，國民黨與民眾黨按外交部原訂安排，卻被執政黨及特定媒體抹黑，這是執政黨在打臉外交部嗎？

凌濤說，外交體系也是國家公務員，應該遵守行政中立，本次訪團外交體系高層過度附和民進黨，如果外交部覺得只需要聽命綠營代表團，大可不必邀請國內在野政黨。民進黨敗壞駐美外交文官體系，早已眾所咸知，如果演都不想演，一點都不令人意外。

凌濤也說，此次赴美參加共和黨大會，訪團最大的任務應當是將第一線資訊帶回給台灣民眾，無奈有些人忍不住把國內政治鬥爭帶到外交場合。按外交部表訂官方行程走，被講成「逛街購物」，不願意與頗為複雜的大麻經銷商CEO聚餐，3周後被民進黨抹的素材之一，「顯然綠營把政治看得比台灣的外交還重。」

他也質疑綠營駐美處為何需要為大麻商人穿針引線，「民進黨方面為何與這位人士如此熟悉？好到需要為了此人更改外交部原訂行程」；但他強調，出訪就代表中華民國，沒有政黨之別，不會因為這件事情影響他對外交的熱情，會繼續為中華民國朝野政策盡一份心力。