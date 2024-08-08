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心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

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力挺林郁婷！賴清德要求體育署嚴正抗議採法律作為

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
林郁婷（左）在奧運拳擊賽女子57公斤級晉級金牌戰。特派記者季相儒／攝影
林郁婷（左）在奧運拳擊賽女子57公斤級晉級金牌戰。特派記者季相儒／攝影

中華拳擊隊女將林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級4強賽獲勝，晉級金牌戰⁨。賴清德總統透過社群平台表示，林郁婷在場上的求勝意志，熬夜觀賽的國人朋友都很感動；對於林郁婷的「性別爭議」，賴總統也力挺她表示「郁婷仍承受許多不公平的壓力」，他已責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂。

林郁婷四強賽登場前，賴總統在臉書表示，林郁婷這一路走來，無端遭受已被國際奧會撤銷承認的國際拳總（IBA）惡意攻擊，無端遭受非議與霸凌，儘管郁婷的參賽資格毫無疑問，國際奧會也一再公開力挺，「郁婷仍承受許多不公平的壓力，我跟國人一樣都感到心疼與不捨」。

賴總統表示，第一時間，他責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂，拿出最自信的表現，是政府最在意的事情。

林郁婷四強賽獲勝後，賴總統也透過Threads表示，林郁婷在場上的求勝意志，相信熬夜觀賽的國人朋友都很感動，「擂台場上的事，選手們應該在擂台解決，展現運動家精神與風度」。

賴總統表示，林郁婷一定沒有問題，請大家繼續為林郁婷加油，一起支持她大步向前，拿下金牌。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊 林郁婷

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