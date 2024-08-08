指麟洋配「中國人驕傲」 翁曉玲：政治理念不被民粹動搖

國民黨立委翁曉玲日前在我國羽球國手「麟洋配」奪金時，於微信發文指是「中國人的驕傲」，遭綠營及側翼圍剿。翁曉玲今天表示，從小到大對於國家民族的堅持始終如一，並不會因為她當立委，自己的政治理念就被民粹動搖。

翁曉玲今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，由於恰逢父親節，翁在談及亡父時數度哽咽，但她強忍情緒分享父親對她的教育。翁曉玲說，她父親是少將退伍，之後到勤益工專當校長直到退休，她父親給她的教育是做個正直、為自己理想付出的人，即便今天被一些人攻擊，但她堅持自己的信念。她強調，從小到大對於國家民族、個人理想的堅持始終如一，並沒有因為現在當立委就被民粹所動搖。

翁曉玲提到，她說了「中國人的驕傲」這句話，大家聽到就很敏感、刺激，好像在台灣聽到中國就是一個禁忌，大家不可以去講中國怎樣，看到對方的長處也不能講，這種謬誤讓她很遺憾、感嘆。

翁曉玲表示，她不認為自己的發言有什麼錯，從血緣、歷史、文化，「我們就是同文同種，我就是中國人」，只是她今天是生長在台灣，是中華民國的國民，但從過去的整個教育、歷史脈絡，乃至於一中憲法，我們就是中華民國，這個沒有什麼不對的地方。

翁曉玲指出，當天三立電視台致電問她要不要把文給撤了，她第一時間是希望讓她「在大陸的好朋友」知道李洋和王齊麟在奧運奪冠，所以發了貼文狂賀說是「中國人的驕傲」，第二天「綠營側翼」就攻擊她，但「我哪有做錯？哪有說錯話？哪有貼錯文？」

翁曉玲感嘆，台灣自詡是個言論自由和包容的社會，但曾幾何時，台灣還是言論自由的地方嗎？只要講了不同的話就會被反對的那一方攻擊，這實在是看不出來是什麼自由民主的國家。

翁曉玲直言，「我也不贊成台獨啊！」但不會因為有人堅信自己是台獨主義者，她就要對方滾或是講很難聽的話，台灣就是應該有不同的政治理念和信仰，但犯不著惡意攻擊。

翁曉玲強調，雖然她不認同大陸的政權，但並不代表她不是中國人，中國人不等於中華人民共和國，也不該是中華人民共和國的專有名詞，就像是「華人」的概念，在新加坡或其他地方，大家也可以看到「我是華人、中國人」，這個議題上大家可以再去思考。