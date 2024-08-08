快訊

奧運羽球／陳詩媛接機被酸「不會幫揹東西」 王齊麟14字霸氣回擊網讚爆

刷載具總卡關？LINE發票管家「發票捷徑攻略」 iOS、安卓1鍵搞定

奧運拳擊／林郁婷晉金牌戰寫紀錄 與母視訊拍胸脯：會將金牌帶回台灣

指麟洋配「中國人驕傲」 翁曉玲：政治理念不被民粹動搖

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣在巴黎奧運奪下第一面金牌後，國民黨立委翁曉玲在微信上稱麟洋配奪金是「中國人的驕傲」，引發熱議。圖／聯合報系資料照片
羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣在巴黎奧運奪下第一面金牌後，國民黨立委翁曉玲在微信上稱麟洋配奪金是「中國人的驕傲」，引發熱議。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲日前在我國羽球國手「麟洋配」奪金時，於微信發文指是「中國人的驕傲」，遭綠營及側翼圍剿。翁曉玲今天表示，從小到大對於國家民族的堅持始終如一，並不會因為她當立委，自己的政治理念就被民粹動搖。

翁曉玲今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，由於恰逢父親節，翁在談及亡父時數度哽咽，但她強忍情緒分享父親對她的教育。翁曉玲說，她父親是少將退伍，之後到勤益工專當校長直到退休，她父親給她的教育是做個正直、為自己理想付出的人，即便今天被一些人攻擊，但她堅持自己的信念。她強調，從小到大對於國家民族、個人理想的堅持始終如一，並沒有因為現在當立委就被民粹所動搖。

翁曉玲提到，她說了「中國人的驕傲」這句話，大家聽到就很敏感、刺激，好像在台灣聽到中國就是一個禁忌，大家不可以去講中國怎樣，看到對方的長處也不能講，這種謬誤讓她很遺憾、感嘆。

翁曉玲表示，她不認為自己的發言有什麼錯，從血緣、歷史、文化，「我們就是同文同種，我就是中國人」，只是她今天是生長在台灣，是中華民國的國民，但從過去的整個教育、歷史脈絡，乃至於一中憲法，我們就是中華民國，這個沒有什麼不對的地方。

翁曉玲指出，當天三立電視台致電問她要不要把文給撤了，她第一時間是希望讓她「在大陸的好朋友」知道李洋和王齊麟在奧運奪冠，所以發了貼文狂賀說是「中國人的驕傲」，第二天「綠營側翼」就攻擊她，但「我哪有做錯？哪有說錯話？哪有貼錯文？」

翁曉玲感嘆，台灣自詡是個言論自由和包容的社會，但曾幾何時，台灣還是言論自由的地方嗎？只要講了不同的話就會被反對的那一方攻擊，這實在是看不出來是什麼自由民主的國家。

翁曉玲直言，「我也不贊成台獨啊！」但不會因為有人堅信自己是台獨主義者，她就要對方滾或是講很難聽的話，台灣就是應該有不同的政治理念和信仰，但犯不著惡意攻擊。

翁曉玲強調，雖然她不認同大陸的政權，但並不代表她不是中國人，中國人不等於中華人民共和國，也不該是中華人民共和國的專有名詞，就像是「華人」的概念，在新加坡或其他地方，大家也可以看到「我是華人、中國人」，這個議題上大家可以再去思考。

側翼 台獨 翁曉玲

延伸閱讀

清大辦公室遭貼中國人教授 翁曉玲反酸「學生心胸狹隘」

藍委稱麟洋配中國人驕傲引批評 新黨贈花聲援嗆綠

翁曉玲稱麟洋配「中國人的驕傲」 清大接抱怨電話

翁曉玲辦公室被貼「中國立委」！她的「中國驕傲」…卓榮泰也看不下去

相關新聞

謝國樑罷免案箭在弦上 中選會暫定8月16日審定

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會第二階段連署查對結果昨天告一段落，地方推估成案機率極高，...

林郁婷挺進金牌戰 回應侯友宜力挺「我會把金牌帶回去」

奧運拳擊女將林郁婷日前8強賽獲勝確定進帳首面獎牌，今天在4強賽對決土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahram...

政院擬4年353億推深度節能 冷氣、冰箱汰舊補助擴大

行政院會今天將通過經濟部「深度節能推動計畫」，今年至2027年預計投入353億元，透過提升節電目標、家電汰舊換新等4大措...

「我就是中國人」 翁曉玲：政治理念不會被民粹動搖

國民黨立委翁曉玲日前在我國羽球國手「麟洋配」奪金時，於微信發文指是「中國人的驕傲」，遭綠營及側翼圍剿。翁曉玲今天表示，從...

影／罷免投票幾底定 謝國樑：大家出來投心目中那一票

基隆市選舉委員除1441分查詢單尚有500多分未回覆仍待認定，已完成罷免市長謝國樑二階4萬3千多人連署人名冊查對，昨把初...

【總編開箱】柯建銘黑化韓國瑜 不是韓做錯什麼 真正原因是這個

民進黨立法院黨團總召柯建銘點名立法院長韓國瑜要為毀憲亂政負責。人稱「國會喬王」的老柯說這話就怪了，台灣的政治每天依然正常運作，台灣人民每天依舊正常過日子，台灣2300萬人守在螢幕前、或遠赴巴黎為台灣奧運國手集氣加油喝采，一切如常，哪是一個「毀憲亂政 」的國家會出現的情形？一個國會少數黨的大黨鞭扣國會議長的帽子，真正的原因不是韓國瑜做錯了什麼，而是這個。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。