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政院擬4年353億推深度節能 冷氣、冰箱汰舊補助擴大
行政院會今天將通過經濟部「深度節能推動計畫」，今年至2027年預計投入353億元，透過提升節電目標、家電汰舊換新等4大措施，促進節電206億度、帶動節能投資3266億；現行冷氣機與電冰箱3000元節能補助可望延長，經濟部明年起至2026年，擬編列136億元，補助408萬台，盼每年節電44億度。
國際淨零趨勢明確，「能源效率」被國際能源總署（IEA）視為首要能燃料，COP28也倡議能源效率至2030年應從年均2%提高至4%，才能有效控制全球氣溫上升。賴清德總統今年宣示啟動二次能源轉型，除了發展多元綠能，另一主軸就是推動深度節能。
據悉，「深度節能推動計畫」將針對4900家大用戶、近135萬中小用戶及1357萬一般住宅用戶個別推動「提升節電目標以及投資抵減」、「擴大推動ESCO協助節能及轉型」及「家電汰舊換新補助」等措施，預計4年投入353億元，促進節電206億度、帶動節能投資3266億元。
其中至關民生的家電汰舊換新補助，目標仍是占住宅用電約4成的冷氣、冰箱，據了解，現行冷氣機與電冰箱3000元節能補助可望延長，經濟部去年至今年已投入101億元，補助323萬台；明年起至2026年擬編列136億元，補助408萬台，盼每年節電44億度。
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