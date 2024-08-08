林郁婷挺進金牌戰 回應侯友宜力挺「我會把金牌帶回去」

奧運拳擊女將林郁婷日前8強賽獲勝確定進帳首面獎牌，今天在4強賽對決土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），經過3回合大戰以5：0獲勝挺進金牌戰。林郁婷被捲入性別疑雲，也再被JK羅琳質疑，新北市長侯友宜力挺，邀請全台民眾給郁婷集氣，鼓勵8月11日把冠軍拿回來，讓所有人都閉嘴。

新北市體育局今天凌晨3點半，在市府3樓逗點實驗室舉辦直播派對，邀請民眾一起同樂，也為林郁婷加油打氣。侯友宜跟林郁婷媽媽、林郁婷的學弟妹也都出席活動。

侯友宜表示，林郁婷一路走來非常辛苦，不但家人的陪伴、師長教練給她支持鼓勵，最重要是郁婷自己，一路走來奮戰到底，勇者無懼，面對世界頂級高手底下，毫無害怕，任何的阻擋都阻擋不了她奮戰拿到金牌的決心。

侯友宜表示，郁婷拿了世錦賽、亞運、亞錦賽的冠軍，接下來在8月11日要拿奧運金牌，完成大滿貫的心願，這也是全台灣能拿到大滿貫金牌最驕傲的選手，大家要給郁婷滿滿鼓勵，所以期待全台灣好朋友，8月11日記得給郁婷集氣，拿金牌回來。

現在國際拳總質疑林郁婷性別問題，加上JK羅琳再度發文質疑，侯友宜說，大家看郁婷在鶯歌長大，也知道她是女子選手的驕傲，在地人也看著她成長過程，所有比賽都要嚴格檢驗，郁婷為國爭光，受到檢驗、困難都屹立不搖，這就是台灣精神，如今也讓全世界看到台灣國力、體力、運動力，郁婷是台灣的女兒、新北的女兒，要加油！8月11日把冠軍拿回來，讓所有人都閉嘴。

侯友宜稍早也在FB發文，侯友宜表示，台灣與巴黎雖然有6小時時差，但透過網路零距離，他與郁婷的媽媽、鶯歌工商師長同學和市民們，一起看直播挺郁婷，賽後，打視訊電話給郁婷、自強教練說聲恭喜。