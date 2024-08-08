聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／罷免投票幾底定 謝國樑：大家出來投心目中那一票
基隆市選舉委員除1441分查詢單尚有500多分未回覆仍待認定，已完成罷免市長謝國樑二階4萬3千多人連署人名冊查對，昨把初步結果函報中選會備查，罷免案成案進入投票幾已確定。謝國樑今天化身廚師下廚與小朋友互動，他說，會繼續努力，鼓勵大家踴躍出來投票，投下心目中的那一票。
基隆市選委會總幹事張淵翔表示，選舉委員會辦理罷免案連署人名冊查對作業，已完成查對結果，不含查詢單部分，昨天提報委員會審議，並將會議紀錄函報中選會備查；至於有沒有通過成案及投票日期都由中選會宣告。
謝國樑今天上午到成功國小說明營養午餐政策，他穿上廚師服下廚煮菜。受訪時被問到對罷免案如何因應？謝國樑說，他自今年3、4月開始，就一直做充分的準備，一方面是讓民眾了解到施政成果，就像最近早上每天到各地的直播，雖然是向市民、通勤族問候，但都會帶到主要的政策及正在推行的工作。
謝國樑表示，現在愈來愈多人可以透過各種不同管道，可以了解市府的施政成果，另一方面也鼓勵大家出來投票，「這就是一場選舉（指罷免案）」，只是過去大家沒有見過這張選票，沒有投過這樣的選票，對基隆來說是第一次，難免宣導起來會比較辛苦。
「我會繼續努力，這其實是公民權的一種，只是從來沒有行使過，鼓勵大家踴躍出來投票，投下心目中的那一票。」謝國樑說。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言