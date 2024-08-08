影／罷免投票幾底定 謝國樑：大家出來投心目中那一票

基隆市選舉委員除1441分查詢單尚有500多分未回覆仍待認定，已完成罷免市長謝國樑二階4萬3千多人連署人名冊查對，昨把初步結果函報中選會備查，罷免案成案進入投票幾已確定。謝國樑今天化身廚師下廚與小朋友互動，他說，會繼續努力，鼓勵大家踴躍出來投票，投下心目中的那一票。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，選舉委員會辦理罷免案連署人名冊查對作業，已完成查對結果，不含查詢單部分，昨天提報委員會審議，並將會議紀錄函報中選會備查；至於有沒有通過成案及投票日期都由中選會宣告。

謝國樑今天上午到成功國小說明營養午餐政策，他穿上廚師服下廚煮菜。受訪時被問到對罷免案如何因應？謝國樑說，他自今年3、4月開始，就一直做充分的準備，一方面是讓民眾了解到施政成果，就像最近早上每天到各地的直播，雖然是向市民、通勤族問候，但都會帶到主要的政策及正在推行的工作。

謝國樑表示，現在愈來愈多人可以透過各種不同管道，可以了解市府的施政成果，另一方面也鼓勵大家出來投票，「這就是一場選舉（指罷免案）」，只是過去大家沒有見過這張選票，沒有投過這樣的選票，對基隆來說是第一次，難免宣導起來會比較辛苦。