謝國樑罷免案箭在弦上 中選會暫定8月16日審定

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會第二階段連署查對結果昨天告一段落，地方推估成案機率極高，9月下旬或10月初是可能投票時間，實際結果仍待中選會公布。對此，中選會表示，待收到函文後，暫訂8月16日交由委員會議依法審定。

公民團體上月初將4萬3138人參與連署人名冊，送交基市選委會查對，其中1441件經查對有疑慮，寄出查詢單確認連署真實性，即使剔除不合格的連署書，合格連署人仍高於門檻許多，罷免案幾成定局，由於目前尚有查詢單未回覆，基市選委會先將不含查詢單的初步查對結果交給中選會，預估14日完整函報中選會。

對此，中選會副主委陳朝建指出，昨天下午基隆市選委會已開會初審，隨後將報中選會依法審定；依法循例，若函文到中選會後即會進行審定，目前暫訂8月16日召開中選會委員會議審定，此後會對外說明。