快訊

輕颱瑪莉亞生成 吳德榮曝最新路徑、對台影響

賀錦麗戰川普 華郵：全國支持度拉鋸 關鍵州川普微領先

氣候委員會今開議 擁核、反核正面交鋒

【專家之眼】奧運史上最老與最年輕的網球男單對決

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
2024巴黎奧運網球男單金牌喬科維奇(中)站上頒獎台。路透
2024巴黎奧運網球男單金牌喬科維奇(中)站上頒獎台。路透

2024巴黎奧運的網球男單金牌戰，可以說是歷屆奧運網球賽話題性最高的一場。其受矚目的程度，超越了國界。因為它是有史以來，最年長與最年輕的至尊對決：37歲塞爾維亞的喬科維奇，對上21歲西班牙的阿爾卡拉斯。不管誰奪冠，都必定創造歷史。

不只奧運，這兩年來但凡他們兩人對戰，都會引起非常熱烈的關注。一個屬於與費德勒、納達爾並稱的三巨頭「老」世代，一個則為新生代的頂尖好手。他們從2022年開始，數次輪流當球王，直到今年6月義大利另一位年輕好手辛納封王，才打破兩人的壟斷。若不是辛納因傷退賽，使喬、卡二人往前晉升為第一、二種子，戰局將會如何，恐怕很難說。

今年對喬科維奇而言，可謂備受煎熬。澳網四強輸給辛納，法網更因膝蓋半月板撕裂傷而於八強退賽。手術完才18天，就不甘錯過溫網，強行戴著護膝參賽，在不敢有過多跑動的情況下，神奇地打入決賽，卻也不意外地直落三慘敗給阿爾卡拉斯，和去年同一場地決賽兩人的五盤激戰，大相逕庭。

奧運對網球選手而言，到底重不重要？似乎見仁見智。由於四大滿貫賽獎金最豐，自然是兵家必爭之地，所以誰是GOAT（Greatest of all Time，史上最偉大），應該以大滿貫戰績為準。按理說，喬擁有24大滿貫金盃，與前球后瑪格麗特‧考特並列第一，男單大滿貫又是五戰三勝制，含金量更高，所以他是GOAT本應無懸念，何況他四大滿貫都各至少拿過三次冠軍，簡直是難以突破的男單天花板。

不過，在全滿貫之上，還有一個「金滿貫」，亦即必須再拿到奧運金牌，才是錦上添花的圓滿，之前只有葛拉芙、阿格西、納達爾和小威廉斯獲此成就。喬科維奇則只有2008年北京奧運拿過銅牌，此後每屆都四強止步。他幾乎什麼都有了，就少了為國爭光的奧運金牌，當然不想讓職業生涯留下缺憾。眼看年近40，就只剩這次機會了，怎麼說也要奮力一搏。他傾注所有，只報名單打，也不再入住選手村跟太多人哈拉，而是與家人住飯店，全心全意以奪金為目標。

金牌戰的賽前預測，幾乎一面倒看好不久前在同一場地笑捧法網金盃的阿卡，而喬帥年長16歲，速度居下風，膝傷又似乎出現新的痛點，有太多因素讓人看不出他這場賭注有多大勝算。然而一開賽，喬帥就進入絕佳狀態，與溫網決賽判若兩人。他極為冷靜、小心與克制，把失誤控制到最低。

至於阿卡，則一如往常地敢拼敢打，所以致勝分近乎對方的兩倍，但伴隨的大量失誤也比喬高出許多。於是，一場五五波你來我往的爭鬥，數不清的精彩好球，看得觀眾大呼過癮。雖然兩人發球局全都保住了，但大體上喬保發比較辛苦。拜兩盤都撐到搶七之賜，他終得以發揮搶七王的本領，各以7：3、7：2拿下。

不可思議的是，當第一個金牌點出現時，喬完全沒有像許多選手面臨賽末點一樣，近鄉情怯地手軟，給對手製造反撲的機會，而是繼續保持高度專注，以一記閃身正拍大角度加壓贏得勝利。也就是說，直到贏球那瞬間，他才完全放鬆，釋放壓力：拍子從手上脫落，表情帶點難以置信，腿軟得差點走不動，跪在地上痛哭，渾身顫抖不已。如此前所未有的激動，顯見他有多麼渴望這面金牌，一等就是16年。無怪乎賽後受訪被問到未來計畫時，他說目前只想好好享受金牌的喜悅。

不只喬帥本人，喬迷們也是興奮得睡不著覺。因為這個故事太感人、太勵志了！誰料想得到，一個史上最老的奧運男單決賽者，還是在傷痛困擾、一冠難求的低谷當中，竟能創造奇蹟。他向世人證明了，只要有決心與毅力，再艱難的困局也能化解，再久遠的夢想也能實現。

巴黎奧運 義大利 金牌

延伸閱讀

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

山本、柳胖都鍍金過 回顧大聯盟10大奧運金牌名將

奧運女籃／美國88比74擊敗奈及利亞 晉級4強寫59連勝

奧運舉重／抓舉107公斤總和193公斤雙破全國 方莞靈第6名作收

相關新聞

罷樑連署查對完成 投票幾底定

基隆市選舉委員針對罷免市長謝國樑第二階段4萬3千多份連署人名冊，已完成查對結果，昨天舉行委員會，除1441份查詢單尚有5...

【專家之眼】奧運史上最老與最年輕的網球男單對決

2024巴黎奧運的網球男單金牌戰，可以說是歷屆奧運網球賽話題性最高的一場。其受矚目的程度，超越了國界。因為它是有史以來，...

【總編開箱】柯建銘黑化韓國瑜 不是韓做錯什麼 真正原因是這個

民進黨立法院黨團總召柯建銘點名立法院長韓國瑜要為毀憲亂政負責。人稱「國會喬王」的老柯說這話就怪了，台灣的政治每天依然正常運作，台灣人民每天依舊正常過日子，台灣2300萬人守在螢幕前、或遠赴巴黎為台灣奧運國手集氣加油喝采，一切如常，哪是一個「毀憲亂政 」的國家會出現的情形？一個國會少數黨的大黨鞭扣國會議長的帽子，真正的原因不是韓國瑜做錯了什麼，而是這個。

罷捷啟動連署 罷免于北辰過第1關

高雄民進黨立委黃捷在凱米颱風來襲時，因人在國外不在選區挨批，返台後雖積極勘災彌補，但「罷捷」發起人徐尚賢昨天宣布啟動罷免...

新建果菜市場延宕4年 花蓮縣府遭監院糾正

監察委員陳景峻、郭文東、蕭自佑昨天表示，花蓮縣政府辦理果菜市場拍賣場新建工程，在2018年4月20日決標，契約金額1億7...

im.B吸金案 監院不查立委挨轟

不動產借貸媒合平台im.B違法吸金超過九十億元案，受害者高達上千人，日前法院一審對主謀曾耀鋒等卅多人判刑。監察委員蔡崇義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。