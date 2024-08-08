【專家之眼】奧運史上最老與最年輕的網球男單對決

2024巴黎奧運的網球男單金牌戰，可以說是歷屆奧運網球賽話題性最高的一場。其受矚目的程度，超越了國界。因為它是有史以來，最年長與最年輕的至尊對決：37歲塞爾維亞的喬科維奇，對上21歲西班牙的阿爾卡拉斯。不管誰奪冠，都必定創造歷史。

不只奧運，這兩年來但凡他們兩人對戰，都會引起非常熱烈的關注。一個屬於與費德勒、納達爾並稱的三巨頭「老」世代，一個則為新生代的頂尖好手。他們從2022年開始，數次輪流當球王，直到今年6月義大利另一位年輕好手辛納封王，才打破兩人的壟斷。若不是辛納因傷退賽，使喬、卡二人往前晉升為第一、二種子，戰局將會如何，恐怕很難說。

今年對喬科維奇而言，可謂備受煎熬。澳網四強輸給辛納，法網更因膝蓋半月板撕裂傷而於八強退賽。手術完才18天，就不甘錯過溫網，強行戴著護膝參賽，在不敢有過多跑動的情況下，神奇地打入決賽，卻也不意外地直落三慘敗給阿爾卡拉斯，和去年同一場地決賽兩人的五盤激戰，大相逕庭。

奧運對網球選手而言，到底重不重要？似乎見仁見智。由於四大滿貫賽獎金最豐，自然是兵家必爭之地，所以誰是GOAT（Greatest of all Time，史上最偉大），應該以大滿貫戰績為準。按理說，喬擁有24大滿貫金盃，與前球后瑪格麗特‧考特並列第一，男單大滿貫又是五戰三勝制，含金量更高，所以他是GOAT本應無懸念，何況他四大滿貫都各至少拿過三次冠軍，簡直是難以突破的男單天花板。

不過，在全滿貫之上，還有一個「金滿貫」，亦即必須再拿到奧運金牌，才是錦上添花的圓滿，之前只有葛拉芙、阿格西、納達爾和小威廉斯獲此成就。喬科維奇則只有2008年北京奧運拿過銅牌，此後每屆都四強止步。他幾乎什麼都有了，就少了為國爭光的奧運金牌，當然不想讓職業生涯留下缺憾。眼看年近40，就只剩這次機會了，怎麼說也要奮力一搏。他傾注所有，只報名單打，也不再入住選手村跟太多人哈拉，而是與家人住飯店，全心全意以奪金為目標。

金牌戰的賽前預測，幾乎一面倒看好不久前在同一場地笑捧法網金盃的阿卡，而喬帥年長16歲，速度居下風，膝傷又似乎出現新的痛點，有太多因素讓人看不出他這場賭注有多大勝算。然而一開賽，喬帥就進入絕佳狀態，與溫網決賽判若兩人。他極為冷靜、小心與克制，把失誤控制到最低。

至於阿卡，則一如往常地敢拼敢打，所以致勝分近乎對方的兩倍，但伴隨的大量失誤也比喬高出許多。於是，一場五五波你來我往的爭鬥，數不清的精彩好球，看得觀眾大呼過癮。雖然兩人發球局全都保住了，但大體上喬保發比較辛苦。拜兩盤都撐到搶七之賜，他終得以發揮搶七王的本領，各以7：3、7：2拿下。

不可思議的是，當第一個金牌點出現時，喬完全沒有像許多選手面臨賽末點一樣，近鄉情怯地手軟，給對手製造反撲的機會，而是繼續保持高度專注，以一記閃身正拍大角度加壓贏得勝利。也就是說，直到贏球那瞬間，他才完全放鬆，釋放壓力：拍子從手上脫落，表情帶點難以置信，腿軟得差點走不動，跪在地上痛哭，渾身顫抖不已。如此前所未有的激動，顯見他有多麼渴望這面金牌，一等就是16年。無怪乎賽後受訪被問到未來計畫時，他說目前只想好好享受金牌的喜悅。

不只喬帥本人，喬迷們也是興奮得睡不著覺。因為這個故事太感人、太勵志了！誰料想得到，一個史上最老的奧運男單決賽者，還是在傷痛困擾、一冠難求的低谷當中，竟能創造奇蹟。他向世人證明了，只要有決心與毅力，再艱難的困局也能化解，再久遠的夢想也能實現。