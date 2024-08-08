被質疑赴美督軍 楊懿珊：配合俞大㵢指揮

總統府發布總統令，任命民進黨副秘書長楊懿珊為駐美國公使（駐美副代表）。但有在野黨立委質疑，楊懿珊並非外交體系出身，實為賴總統、外交部長林佳龍派遣心腹親信赴美督軍。楊懿珊昨天表示，駐美代表俞大㵢是最高領導，她配合指揮。她還說，台美關係還沒到最好的時刻，因為期待一天比一天更好。

民眾黨立委林憶君表示，楊懿珊是民進黨「正國會」掌門人林佳龍的親信，賴清德總統接任民進黨主席時，為了考量黨內派系平衡，其中一位副秘書長就是楊懿珊；如今出任駐美副代表，實為賴清德、林佳龍的「督軍」。

楊懿珊指出，前天才得知總統令，後續還有人事流程要走，她會全力配合所有作業。被問到駐美是否與現任代表俞大㵢分進合擊，楊懿珊表示，未來的駐美工作沒有所謂分進合擊，俞大㵢是最高領導，她配合大使的指揮。

藍指綠觀選團餐敘大麻商 綠否認

記者鄭媁、蔡晉宇／台北報導

國民黨智庫副執行長凌濤上月隨團前往美國參加共和黨全國代表大會期間，被周刊報導指以行程偏心執政黨為由，痛罵我國外交官耍官威。隨團成員、國民黨副發言人康晉瑜昨揭露，國民黨代表團不願出席民進黨邀約的僑宴，原因是東道主是大麻供應商，而且該名人士還曾疑似涉入「兒童性虐待」爭議。

民進黨則否認，稱非事實。民進黨發言人韓瑩回應稱，當天餐會的主要目的，是和三位伊利諾州參眾議員互動。

康晉瑜指出，綠營及側翼說他們拚僑宴、在野黨卻去逛街，可能面臨「史上大翻船」；國民黨代表團不去民進黨代表團邀約的僑宴，是因邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商ＣＥＯ吳先生，於是選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」。

康晉瑜指出，民進黨脫隊赴約一場大麻業者Charles Wu的餐敘，其公司除了種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品，過去還是另一家公司的ＣＥＯ，此公司擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。

康晉瑜指出，在吳先生社群網站發現，他曾發文自承被前妻指控「兒童性虐待」，導致監護權擱置；而且也不是國民黨要求「逛街」，是外交部安排的自由參訪行程。