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卓揆首場道安會報 前5月死亡人數降9.8％、行人死亡略增

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行的安全受到全國矚目，行政院長卓榮泰今天主持上任後首場中央道路交通安全會報。圖／行政院提供
行的安全受到全國矚目，行政院長卓榮泰今天主持上任後首場中央道路交通安全會報。圖／行政院提供

行的安全受到全國矚目，行政院長卓榮泰今天主持上任後首場中央道路交通安全會報時說，今年1到5月，全國道交通事故件數、死亡及受傷人數較去年同期降低，死亡人數減幅8.9%，達降低5%的目標，道安改善略有成效；不過，行人累計死亡人數為160人，較去年同期增加4人、增幅2.6%。

卓榮泰致詞指出，安全的道路交通環境，與國人日常基本「行」的安全與權利息息相關，也是新內閣團隊上任後的重要工作，因此賴清德總統就職滿月時，行政院即推出「道安總動員」平台，強化民眾與政府雙向溝通及管考機制，定期每月、每週公布交通事故統計數據，提供民眾通報路口改善建議。

卓榮泰進一步表示，行政院也推動「永續提升人行安全計畫」，規劃今年底前完成799處危險路口、200處學校周邊道路路廊，以及2000處省道路口改善。

隨後，卓揆在聽取交通部「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」 報告指出，今年1至5月全國道路交通事故件數、死亡及受傷人數較去年同期降低，死亡人數減少116人、減幅8.9%，達降低5%的目標，且機車、高齡者、酒駕及兒少事故死亡人數均較去年同期降低，道安改善已略有成效。

卓揆進一步表示，今年1至5月「行人」累計死亡人數為160人，較去年同期增加4人、增幅2.6%，主因為行人未依標線或標誌穿越道路，及車輛未依規定停讓行人，請相關部會檢討交通道路設施規劃是否合理，並加強教育宣導，警政署應督促縣市加強執法，縣市首長也要強化執法強度和教育宣導正確道安觀念。

針對衛福部「智慧化緊急醫療救護作法及推廣規劃」專案報告，卓揆指出，應持續強化相關道路交通事故醫療統計數據，以利整體醫療資源調度；另「國道道安策進及未來規劃」專案報告指出，國道事故肇因多為駕駛人分心疲勞，造成自撞、追撞，他請交通部研議增設各項科技輔助設備與系統的可行性。

交通事故 國道 行人

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