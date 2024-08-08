新建果菜市場延宕4年 花蓮縣府遭監院糾正

監察委員陳景峻、郭文東、蕭自佑昨天表示，花蓮縣政府辦理果菜市場拍賣場新建工程，在2018年4月20日決標，契約金額1億796萬元，預定2020年6月完工，但已較預定完工日落後4年未完工啟用，監院通過糾正花蓮縣府。縣府回應，收到監察院正式函文詳閱內容後，會於規定時間內提說明，並商討後續的妥適方法。

監委表示，花蓮縣政府鑑於既有市場建築設備老舊、空間容量有限、動線不符需求，及停車設施不足影響交易量，為提升果菜市場營運績效，辦理花蓮縣果菜批發市場拍賣場新建工程。該工程已延宕，縣府身為果菜市場主管機關及拍賣場新建工程主辦機關，對廠商歷次所提變更設計及工程窒礙難行之處，卻未積極處理。

監委也指出，花蔬合作社嚴重誤解政府採購法，將工程進行中的「估驗」與「完工後正式驗收」混為一談，拒不計價付款，又以「缺失改善」為「竣工」的要件，以申請「使用執照」竣工查驗標準作為「竣工」標準等，均有違失。

據了解，花蔬合作社與營造廠商因果菜批發市場拍賣場新建工程有履約爭議，花蔬終止契約，雙方互相提告，過程中縣府多次協調且提供調解建議，但未能獲接受，以致工程停擺未能啟用。