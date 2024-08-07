卓榮泰首場道安會報 前5月交通事故死亡降8.9%達標

行政院長卓榮泰今天主持上任後首場「中央道路交通安全會報」時指出，最新統計顯示，今年1月至5月全國整體道路交通事故件數、死亡及受傷人數較去年同期降低，其中死亡人數減少116人、減幅8.9%，達降低5%的目標。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持中央道路交通安全會報時指出，行人安全是民眾高度重視的議題，也是新內閣團隊重要工作，政院已推出「道安總動員」平台，強化民眾與政府雙向溝通及管考機制，定期每月、每週公布交通事故統計數據，提供民眾通報路口改善建議。

卓榮泰還說，在交通部安排下，視察多處施作道路安全設施工程及成果，而這些工程具體展現中央與地方政府合作改善道安的良好模式。

卓榮泰表示，行政院「永續提升人行安全計畫」也規劃今年底前完成799處危險路口、200處學校周邊道路路廊，以及2000處省道路口改善，請權責單位如期如質完成相關工程，保障每位用路人的安全。

交通部今天也報告「全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤」，卓榮泰說，依據交通部提報的交通事故統計資料顯示，今年1月至5月全國整體道路交通事故件數、死亡及受傷人數較去年同期降低，其中死亡人數減少116人、減幅8.9%，達降低5%的目標。

卓榮泰提到，機車、高齡者、酒駕及兒少事故死亡人數也較112年同期降低，可見在大家努力下，道安改善已略有成效，請各部會與地方政府持續強化道路安全措施的落實與推動。

不過，卓榮泰表示，今年1月至5月「行人」累計死亡人數為160人，較去年同期增加4人、增幅2.6%，經交通部分析主要肇因為行人未依標線或標誌穿越道路，以及車輛未依規定停讓行人，請各部會檢討交通道路設施規劃是否合理，並加強教育宣導，也請內政部警政署督促縣市加強執法，並請縣市首長積極參與主持縣市道安會報、強化執法強度，同時加強教育宣導行人及駕駛人正確道安觀念。

卓榮泰要求，今年5、6月交通事故死亡人數連續增加的縣市，以及今年行人死亡人數與去年同期相比增加的縣市，應積極落實各項道安改善措施，研提具體改善計畫，以遏止行人死傷，降低事故發生。

他強調，提升道路交通安全需要中央、地方及全民共同投入，唯有跨部會及各級政府共同合作推動，持續不斷落實執行執法、工程及教育宣導等各項事故防制工作，才能有效降低事故發生。

卓榮泰指出，交通部高速公路局已深入統計及掌握重車的事故型態、肇因等，並透過工程、監理、執法及宣導面向持續辦理改善，但近期仍有重車相關事故持續發生，請交通部就前述作為進行滾動檢討，並研議增設各項科技輔助設備與系統的可行性。