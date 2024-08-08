罷樑連署查對完成 投票幾底定

基隆市選舉委員針對罷免市長謝國樑第二階段4萬3千多份連署人名冊，已完成查對結果，昨天舉行委員會，除1441份查詢單尚有500多份未回覆仍待認定，昨已把初步查對結果函報中選會備查。因送件連署人數高出門檻1萬多件，罷免案成案投票幾已確定。

拆樑成員7月8日將4萬3138連署人名冊送交基隆市選委會，選委會總幹事張淵翔表示，昨天是中央選委會要求的30天期限，但因為有些查詢單未寄回及做完比對作業，擇定14日在再召開委員會審議。是否成案及投票日期仍待中選會宣告。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，罷免案第二階段的通過已成定局，這是每一位希望基隆走向更好未來的民眾共同努力的成果。

為拆解罷免危機，謝國樑近期天天到交通場站、知名景點直播，與市民寒暄，也宣傳市政。謝昨到打卡熱點「阿根納造船廠」，該據點是歷史建築，電影「美國隊長」曾到當地取景；因被拆一半，加上鋼筋裸露，殘破美感反吸引不少遊客造訪。

謝國樑昨宣布，市府與台糖合作，將重新定位和發展，會保留歷史建築，未來規畫有旅宿功能的多功能飯店，結合漁業、文化與海洋成為觀光亮點。

東岸商場案 三方攻防

至於引發罷樑導火線之一的基隆市東岸商場產權爭議，東岸商場確認所有權案官司昨第三次開庭，原營運商主富服裝公司（NET）提起民事「確認所有權」訴訟，主張擁有東岸商場其出資增建的2到4樓所有權，市府反訴無權占用，要求NET依法遷出1樓商場；NET反駁指市府沒有讓大日享有優先續約權，以不正當手段違反OT契約在先，有權繼續營業。

法官針對「基隆市府與大日的OT契約內容」、「主富與大日（二房東）的租賃契約」相關爭執點的釐清，市府、大日、NET三方律師再攻防。

市府委任律師葉慶元說，NET主張2至4樓是他們興建，但1樓根本不是他們蓋的，是市府財產，營運契約終止後，NET也承認租賃契約隨之終止，NET無權繼續占有1樓商場營運，希望盡早依法遷出，把商場還給基隆市民。