訪美耍官威？國民黨批扭曲事實：行程配合外交部安排

國民黨智庫副執行長凌濤遭指7月隨外交部組團參訪美國共和黨全國代表大會時，以不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵我國外交官。國民黨今再度釐清事件經過，強調對美交流是使命與任務，從來不存在官威，只有有心人的炒作，民進黨一看到就跟著起鬨，開始造謠抹黑，令人遺憾。

國民黨指出，國民黨觀選團今年7月參與美國共和黨全代會，每12小時就會將美國觀選資訊傳回台灣，讓大家貼近真實情況，回覆媒體及各界對資訊的期待。未料，民進黨卻配合有心人士刻意炒作。

國民黨指出，在美行程配合外交部安排，從來不曾要求購物行程，國民黨行程由代表處安排建築導覽、千禧公園。國民黨團配合外交部規畫的表訂參觀時間，往星巴克位於芝加哥的全球旗艦文化館參訪，瞭解各樓層的配置。

國民黨表示，代表團「不曾要求特殊待遇，只要求公平待遇」，民進黨團要求脫團行程，芝加哥辦事處卻為了配合民進黨行程，要求國民黨、民眾黨縮短行程。即使行程安排有瑕疵，也從無飆罵的場面，國民黨仍感謝基層外交官，無論機場餐廳、或貴賓室，藍綠白及官員皆在場，皆為獨立且自由行為，國民黨僅據理力爭、就事論事，回台的新聞稿也感謝基層外交人員的努力。

國民黨表示，無論任何政黨、任何立場，每一位出訪都代表中華民國、我們的國家，面對外交處境需要跨黨派的齊心合作，絕對拒絕有人以扭曲事實的方式，抹煞跨黨派拚外交的努力。若此次事件是外交體系特定人士持續的內鬥、放話，賴清德總統實在有必要出面管管，停止民進黨藉機進行惡意的政治鬥爭。