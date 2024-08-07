黨慶遭火烤臉色鐵青？ 柯文哲曝真相：是一臉疑惑

民眾黨先前舉辦五周年黨慶，上演火烤黨主席柯文哲大會，柯文哲今天表示，當時不是一臉鐵青，自己只是一臉困惑，因為根本聽不清楚，平常罵最兇的柯黑，突然開始對他很好，突然感到適應不良，民眾黨沒有威權統治的文化，整場活動非常正面陽光。

民眾黨上周移師高雄舉辦黨慶，活動以趣味、親子、環保為特色，特別舉辦體育競技「內逗對抗賽」，比賽前還有黨主席火烤大會，分別由民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨立法院黨團總召黃國昌「火烤」柯文哲，事後成為政論節目攻擊焦點，甚至遭到解讀「柯文哲全程臉色鐵青」。

柯文哲晚間在YouTube頻道發布「柯P揪時在」節目，再度合體陳智菡直接對壘。柯文哲表示，當時不是一臉鐵青，他只是一臉困惑，因為活動音響朝向舞台正前方，如果台上的人沒有戴耳機，其實聽不清楚其他人在講什麼，自己還好幾次回頭看向螢幕，他也搞不清楚被火烤哪些東西。

柯文哲強調，自己根本沒有什麼「表情逐漸母湯、被氣到翻臉」，這幾天看到政論節目跟網路轉發，平常那些罵最兇的柯黑，突然開始對柯文哲很好，關心起他本人的感受，而且一面倒地指責黃國昌、陳智菡不該辦什麼火烤，自己也感到適應不良，覺得非常奇怪。

柯文哲也大吐苦水，認為火烤大會比賽不公，因為只有單向讓陳智菡、黃國昌罵人，「罵完就落跑了，不太公平」，應該要有雙向進行，他才有反擊的機會，「要是我有機會講，那保證火會燒回去，你們一定會變更慘」，陳智菡當場回顧當天的火烤內容，例如黃國昌抱怨「7點半上班也太晚了吧？」柯文哲則反嗆，這是為了避開交通尖峰時間。

柯文哲還說，大家可以節省10分鐘的交通時間，要不然以後改成每天上午5時30分上班，相信黃國昌不到一個禮拜就退黨了，「不要嘴秋」。

陳智菡問，如果下次再舉辦火烤，主席會希望邀請誰來？柯文哲表示，如果是被妻子陳佩琪火烤，應該都沒有回話的機會，但是彼此都非常尊重，只是有時候會碎念幾句，民眾黨敢在黨慶舉辦火烤黨主席，其實就是不同於藍綠兩黨，沒有那種威權統治的文化。

回顧整場黨慶活動，柯文哲認為正面陽光，親子同樂高興就好，自己最有印象的橋段是「橫掃千軍」，因為看到很多人都被打下來。陳智菡當場抱怨，當大家被打得七零八落，柯文哲卻跑去公益按摩，甚至還騎木馬玩起來，柯文哲則笑回，這些都是很好玩的體驗。

講到自身參賽部分，柯文哲則自認，沒有拖垮到同隊的分數，陳智菡也立刻吐槽「其實有，所以黃國昌才把你讓出來給我們隊」。不過，柯文哲也恭喜陳智菡，當天在兩隊比賽中榮獲銀牌，並且頒發手工銀牌給陳智菡。

談及2024年巴黎奧運熱潮，全台民眾為我國選手加油，柯文哲表示，他很不理解國際拳總，為何總是針對拳擊國手林郁婷，甚至還大動作召開記者會，但是卻拿不出任何實質證據，「比賽有規則就照規則，如果奧委會都通過了林郁婷參賽資格，就照那樣就好了。」

另外，陳智菡也說，現在外界大作文章，擔心柯文哲如果出事的話，陳佩琪就會積極參與黨務。柯文哲則直言「不會啦！」陳佩琪最多就是辦親子、健康講座，還是做些小兒科醫師可以做的事，例如慈善工作有需要站台，陳佩琪能去應該就會去，「其他我看不用啦！」。