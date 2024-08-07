被「火烤」臉色鐵青？柯文哲：我若能講 保證火會燒回去

民眾黨3日舉辦黨慶，安排黨主席柯文哲「火烤」大會節目，政論節目指柯文哲當時臉色鐵青。柯文哲今天說，因為活動音響是朝向舞台正前方，所以聽不太清楚其他人在講什麼，其實他是一臉困惑。

民眾黨3日移師高雄舉辦5週年黨慶，期間安排體育競技「內逗對抗賽」，由民眾黨立委黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡「火烤」柯文哲，現場氣氛熱烈。但近期政論節目中，名嘴卻指「柯文哲全程臉色鐵青」，真的生氣了。

柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」中表示，當時他不是一臉鐵青，而是一臉困惑，因為活動音響是朝向舞台的正前方，所以台上的人如果沒戴耳機，其實聽不太清楚其他人在講什麼。他還回頭好幾次，要看螢幕上播什麼，根本沒有「被氣到翻臉」。

柯文哲說，「火烤大會」比賽不公平，因為只有單向讓黃國昌、陳智菡罵人，罵完就落跑，應該要雙向進行，讓他也有反擊的機會，「要是我有機會講，那保證火會燒回去，你們一定會變更慘」。

對於黃國昌在黨慶當天抱怨「7點半上班也太晚了吧？」柯文哲說，這是為了避開交通尖峰時段，讓大家可以節省通勤時間，如果改成以後每天清晨5時30分上班，「我是沒有問題，問題是他（黃國昌）不要嘴秋，真的5點半，一個禮拜我看他就宣布退黨了」。

柯文哲表示，民眾黨敢在黨慶舉辦火烤黨主席，是因為民眾黨跟國民黨、民進黨兩黨不同，沒有那種威權統治的文化，大家沒有繁文縟節，彼此比較平等。

陳智菡在節目裡也說，現在外界大作文章，擔心柯文哲如果出事的話，柯文哲的妻子陳佩琪就會班師回朝、積極參與黨務。柯文哲表示，「不會啦」，陳佩琪最多就是辦親子、健康講座，還是做些小兒科醫師可以做的事，或是慈善工作有需要站台的話，陳佩琪會去，「其他我看不用啦」。