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民進黨團拋臨時會處理考委人事案 民眾黨團表態不贊成

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院法定會期結束，民進黨團有意在八月中旬舉行臨時會，處理NCC、考試委員等人事同意權案。圖／聯合報系資料照片
立法院法定會期結束，民進黨團有意在八月中旬舉行臨時會，處理NCC、考試委員等人事同意權案。圖／聯合報系資料照片

現任考試委員任期即將屆滿，民進黨立法院黨團今天發函，建請立法院長韓國瑜召集黨團協商。民眾黨立法院黨團表示，民眾黨團先前提案延會，民進黨團當時悍然拒絕，現在才想要趕鴨子上架，壓縮人事案審查時間，民眾黨團不會贊成召開臨時會。

第13屆考試委員任期將在今年8月31日屆滿，外界關注新任考委能否如期上任，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪時表示，民進黨團上午已經發函，希望韓國瑜能夠召集朝野協商，協商立法院是否召開臨時會，還有要討論什麼議案等。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，民眾黨團在上個會期末就已經提案延會，希望重要人事案有充足、足夠的時間審查，也有利於各項民生法案盡早推動，然而民進黨團當時悍然拒絕，現在才突然要開臨時會，企圖趕鴨子上架，壓縮立法院人事審查時間。

陳智菡批評，民進黨團把立法院變成立法局、自我閹割，現在把臨時會開不成的可能性，甚至還想要推給在野黨。

陳智菡說，民眾黨團上周經過共識會議，再次確認不贊成召開臨時會，呼籲民進黨身為執政黨，對於國家大政跟時程安排，應該更有遠見、有序有效率，這種只顧今天不管明天，只懂炒短線、不做長期布局的執政黨，如何穩健治國、讓人民安心。

民眾黨 民進黨 立法院

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