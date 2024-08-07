「零日攻擊」拿1.13億補助 陳學聖酸：應拍美國出兵救台灣

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今天在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請淡大戰略所教授、國民黨國際部前主任李大中，討論台劇《零日攻擊》爭議，以及近期兩岸、國際局勢，還有巴黎奧運等議題。李大中指出，《零日攻擊》拿大筆政府預算卻做認知作戰，實在缺乏專業。

李大中表示，強化國防力量、增強嚇阻、鞏固心防，這是台灣社會與朝野共識。但《零日攻擊》有兩個問題，一是因政府補助經費不是小數目，因此更應審慎周延。該片總製作費用達2.59億，當中有1.13億是政府補助，占約43%預算；二是該片形塑的故事有特定視角。政府強調「反認知作戰」，但這部片卻可能有販賣「芒果乾」（亡國感）、扣人帽子，進行內部認知作戰之嫌。

李大中強調，既然《零日攻擊》拿到這麼多政府預算，外界自然期待能更為客觀地敘事，尤其該片內容涉及高層次國家安全議題，包括外交、兩岸、國防，乃至於金融、能源。但該片顧問群卻僅有林錦昌、沈柏洋等色彩鮮明之政治人物。台海安全問題應去政黨化，更加注重專業，在拍攝《零日攻擊》時應該多諮詢各方多元意見，譬如退役軍事將領、較沒有政治色彩之專家，才能讓視角更為周延與全面。

何志勇批，《零日攻擊》片裡都強調打巷戰，跟賴清德總統一副要「戰到一兵一卒」的模樣如出一轍，但台灣最好的戰略應該是「決戰境外」，排除共軍登陸作戰的可能。此外，預告片裡也欠缺中華民國元素，甚至部分喊團結之場景有專制國家感覺。與其補助1.1億拍《零日攻擊》，不如將這筆錢用於購買巴黎奧運轉播權。陳學聖補充，2020年民進黨成立國際影音平台（TawianPlus）做大外宣，豪砸了十億卻沒人看；如今奧運轉播權利金五億都不花，讓人不解。

陳學聖也說，《零日攻擊》10集成品拍出來後，一定會將在台灣的大陸新住民、兩岸經貿商人，以及比較支持兩岸對話的學者，都描繪成第五縱隊。《零日攻擊》應該應民進黨觀眾要求再加一集：美國出兵拯救台灣。

此外，針對巴黎奧運議題，何志勇說，部分國內輿論不滿中華台北旗幟與身分，國際奧會最早於1978年在雅典開會試圖解決「中國」會籍問題；1979年6月在波多黎各舉行國際奧會第三次執行委員會時，承認位於北京的奧會為Chinese Olympic Committee，但也繼續承認於台北之奧會為Chinese Taipei Olympic Committee，同年10月國際奧會執委會在名古屋舉行當年第四次會議投票通過，讓台灣得以用中華台北之名義留在奧運。這是迫於大環境無奈下的做法，但相當務實，如今才有「麟洋配」在奧運羽球連霸奪金的成就。

陳學聖強調，中華奧運有此實際案例顯示，台灣一定要先存活，才有機會被看見，如果因為入會名稱被排擠在外就不可能被看見。如果民進黨一直堅持台獨黨綱，會讓台灣很多成就被埋沒。中共應該給台灣更多國際空間，應對台灣誠信對待，讓台灣展現實力。過度欺壓只會增加台灣對大陸的仇恨。