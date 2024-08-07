【即時短評】盧秀燕選黨主席？地方籲學蔡英文「等待」

30位藍營立委與前立委齊聚台中，立院前院長王金平與台中市長盧秀燕2個月內再度公開同框，更有立委當面勸進盧秀燕先選主席再拚2028。儘管委員們都說這場「純聯誼」，盧秀燕強調聚會「沒什麼奇怪的」，但地點選在台中，盧王二次會；正值黨主席之爭話題正夯，這場聚會不政治也難。政壇人士籲盧秀燕，學習和她同天生日的蔡英文，等待時機，別急著出手。

國民黨主席之爭，各方放話四起，有說王金平私下勸侯友宜選主席，當盧的「造王者」；一說李乾龍輔佐盧秀燕要複製吳伯雄成功當上黨主席模式，還有郭正亮勸盧秀燕要勇敢「承擔」，選總統，黨主席非接不可。

先說這場30位藍營立委、前立委在台中，其中有本土掛，也有外省掛，都與王金平關係匪淺。即使委員們一再表示，這場「純聯誼」，盧秀燕也強調「固定聚會，沒什麼奇怪的」。但有盧秀燕就無法不作政治聯想。

與會者飽經選戰與人情世故，回應媒體態度保守，除了呂學樟公開表態支持盧秀燕，說選什麼都支持。其他人多表示「時間還早」「想選的都是好朋友」「國民黨要團結」，連王金平今天的談話也趨含蓄，不像上回盧王會，直截了當說支持盧秀燕，顯得低調許多。王金平表示，盧秀燕應該評估選不選黨主席對2028的影響，現在還言之過早。

盧秀燕該選黨主席嗎？國民黨在地人士認為，盧秀燕不用急，因大家不看好國民黨2026地方選舉。如果國民黨選差，黨主席得負責下台，屆時盧秀燕自然而然被推著往前走，成為藍營共主。如果2026選得好，對盧秀燕也是加分，更不用著急。

盧秀燕與前總統蔡英文同一天生日，政壇力勸盧秀燕以小英為師。2012年總統選舉，蔡英文輸國民黨總統候選人馬英九80萬票。敗選後，蔡英文為了承擔敗選，辭去民進黨主席職務。2014年5月，蔡英文又以壓倒性票數再擔任民進黨主席，2015年4月沒有競爭對手，再度被提名總統參選人。2014年11月「九合一」地方選舉，民進黨取得13個縣市首長，多個直轄市，創下最佳成績，選上總統又連任。

派系人士指出，盧秀燕要等，目前好好拚市政才是正道。盧自己未表態但一直「被高調」放話，難保中央各單位「有備而來」，市府團隊須上緊發條，避免出現破口。