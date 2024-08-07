國台辦增台獨頑固分子專欄 民眾黨：無助兩岸和平
國台辦官網新設「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，列出台獨頑固分子名單。民眾黨今天表示嚴厲譴責，認為中共不應用各種形式打壓、恫嚇台灣，如此無助兩岸和平交流，甚至會將民心推得更遠。
中國多部門6月聯手公布「懲獨」22條司法文件後，國台辦官網近日增加「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，除列出以往公布的「台獨分子」，還提供舉報信箱。中國公安部官網也引用這份名單。
國台辦官網新設的「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，所列「台獨頑固分子」包括「蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇」。
台灣民眾黨發言人吳怡萱透過媒體群組表示，中國國台辦網站公布「懲治台獨頑固分子」欄目，民眾黨嚴厲譴責，中共不斷以共機擾台、逼迫台灣藝人進行政治表態、點名懲戒台灣名嘴以及發布懲戒台獨22條意見等文攻武嚇方式，是破壞兩岸和平。
吳怡萱說，民眾黨強調，堅定捍衛台灣的「民主、自由、人權、法治」等普世價值，呼籲中共當局應了解「北風與太陽」寓言的道理，不應用各種形式打壓、恫嚇台灣，如此無助兩岸和平交流，甚至會將兩岸民心推得更遠。
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