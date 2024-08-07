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柯文哲募款遭控流向木可公關 民眾黨：都有申報監院

中央社／ 台北7日電
民眾黨黨主席柯文哲被爆巧立名目把經費透過多筆授權方式，轉入木可公關。圖／聯合報系資料照片
民眾黨黨主席柯文哲被爆巧立名目把經費透過多筆授權方式，轉入木可公關。圖／聯合報系資料照片

政治評論員吳靜怡揭露，民眾黨主席柯文哲將去年總統大選募款經費，轉入木可公關行銷有限公司的金流手法，網紅四叉貓則指金額逾新台幣3963萬元。民眾黨今天說，都有申報給監察院，禁得起檢驗。

吳靜怡昨天發文稱，柯文哲拿著年輕人一點一滴的便當錢，巧立名目把經費透過多筆「授權」方式，轉入「木可公關」，而木可公關董事長跟柯文哲的私人基金會董事長都是同一位，就是柯文哲高中好同學、前台北捷運公司董事長李文宗。

吳靜怡今天再發文說，看著柯文哲喊窮，對於金主而言就是笑話，選票補助款自己就有上億，政黨補助款民眾黨每年都破億，難道又要透過「木可公關」，「再繼續割韭菜賣賣募資小物嗎？」

此外，網紅四叉貓今天也發文指出，柯文哲不只有一家公關公司，木可公關行銷有限公司總共從柯文哲身上，海撈新台幣3963萬2623元。

對此，民眾黨發言人戴于文今天向中央社記者表示，這些都有申報給監察院，都禁得起檢驗。

民眾黨昨天也回應說，吳靜怡的文章莫名其妙，通篇幻想文。柯文哲在競選期間，每一筆款項，不論收入、支出都清清楚楚，如實申報，不僅依法申報監察院，網路也都可查詢，毫無模糊的空間，可供大眾檢視。

民眾黨指出，在競選期間，總部委託給「木可公司」製作、管理、販售競選小物，一切都合法，像是前總統蔡英文在競選期間所成立的「小英商號」也是如此。

吳靜怡 柯文哲 民眾黨

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