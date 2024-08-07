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國台辦設懲獨專區 民進黨：無助兩岸關係正向發展

中央社／ 台北7日電

國台辦於官網設「依法懲治『台獨』頑固分子」專區，列舉「台獨分子名單」與提供「舉報信箱」等，民進黨發言人韓瑩今天表示，中共從來都沒有權力「懲治」堅持民主自由的台灣人民，這樣的不友善作為，只會破壞兩岸關係。

韓瑩晚間發布新聞稿指出，中共當局近期一再以非理性手段打壓台灣，從利用軍機艦持續發動灰色地帶侵擾，到公布「懲獨22條意見」製造寒蟬效應，均引發台灣人民不滿。而所謂在國台辦官網設立「懲獨專區」、「舉報信箱」，更形同挑動兩岸人民相互攻訐，意在升高對台灣民眾的寒蟬效應。

韓瑩強調，根據陸委會最新民調，高達55.6%民眾認為中共政府對台灣人民是「不友善」的，更有84.6%台灣人無法認同中共的「懲獨22條意見」，顯示中國對台灣的種種不友善作為不得人心，更只會把台灣愈推愈遠。

韓瑩指出，如同近期發生在巴黎奧運觀眾席「為台灣加油」標語旗幟被搶走的事件，就證明中國愈打壓台灣，只會讓台灣愈團結。

韓瑩提醒，兩岸的和平穩定應該是雙方共同責任，中共對台灣的種種作為，既無法被台灣人民所認同，也不會被國際社會所接受，更對改善兩岸關係與區域和平沒有任何幫助。中共當局應正視台灣人民對主權與民主的共同堅持，以理性、務實、良善的態度推動兩岸關係朝正向發展。

此外，民進黨立委王世堅下午出席民進黨中常會後受訪表示，中共這是莫名其妙的作為，台灣以禮相待，「我們來做朋友、做兄弟，都沒關係，但你治理好你們的地方，少來管我們台灣的事」。

中共 台灣人 民進黨

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