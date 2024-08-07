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藍指赴美觀選團僑宴是大麻商作東 綠：非事實勿抹黑

中央社／ 台北7日電
國民黨副發言人康晉瑜今揭露，國民黨代表團不願意與民進黨代表團一同出席餐敘，是因該場餐敘邀約牽涉一位大麻供應商。圖／取自康晉瑜臉書
國民黨副發言人康晉瑜今揭露，國民黨代表團不願意與民進黨代表團一同出席餐敘，是因該場餐敘邀約牽涉一位大麻供應商。圖／取自康晉瑜臉書

國民黨智庫執行長凌濤日前赴美觀選共和黨全國代表大會，遭媒體指稱曾以行程偏心執政黨，而指責外交人員。同樣隨團出訪的國民黨副發言人康晉瑜今天說，國民黨不願出席民進黨邀約的僑宴，原因為東道主是大麻供應商。

民進黨發言人韓瑩回應說，國民黨所言並非事實，當天餐會最主要目的，就是跟伊利諾州3位參眾議員互動，請國民黨不要抹黑民進黨，破壞台美關係。

鏡週刊昨天報導指出，外交部7月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會後，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵外交人員，耍官威行徑讓外館及台僑社團埋下不滿情緒。

康晉瑜今天下午在國民黨中常會後受訪說，綠營及側翼說自己拚僑宴、說在野黨在逛街，可能面臨史上大翻船，現在真相越來越明，為何決定不去民進黨代表團邀約的「僑宴」，是因為邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商。

康晉瑜指出，代表團裡有很多青年代表，不願意跟大麻沾上邊，所以選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」，這是外交部安排的表訂自由參訪行程，不是要求「逛街」。

對於康晉瑜的說法，韓瑩下午在民進黨中常會後記者會回應說，國民黨所言並非事實，當天餐會最主要的目的，就是跟伊利諾州3位參眾議員互動，請國民黨不要為了凌濤喝酒、霸凌外交官的事情，抹黑民進黨、破壞台美關係。

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