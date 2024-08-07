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報導養豬場涉貪…中天製作人獲不起訴 陳明文：將繼續捍衛名譽
針對台北地檢署對中天電視製作人賴麗櫻，涉嫌違反選罷法與妨礙名譽罪一案做出不起訴處分，前立委陳明文今天發表聲明表示，檢方的不起訴處分並不代表認可賴麗櫻的報導內容屬實，而是基於當時他並未登記為候選人，且作為立法委員，他的作為與誠信屬於可受公評之事。
陳明文指出，賴麗櫻在其臉書粉絲專頁「民間特偵組」上刊登的影片，指控他與家人在養豬場貸款及補助上的行為涉貪，這些言論未經查證且嚴重損害了他的名譽。
陳明文表示，檢方雖然以罪嫌不足為由不起訴賴麗櫻，但這並不代表該報導內容是真實的，也不意味著此類行為是合理的。
陳明文強調，即使是公眾人物，也應有基本的名譽保護，他對於這類未經查證的不實報導絕不會姑息，並將繼續捍衛自己的名譽。他呼籲媒體在報導涉及個人名譽的新聞時，應當以事實為依據，遵循基本的查證程序，以維護新聞報導的公正與真實，避免引發不必要的誤解與爭議。
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