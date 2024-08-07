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綠擬開臨時會審考委人事同意權案 民眾黨團：不贊成

中央社／ 台北7日電
民眾黨立法院黨團主任陳智菡。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團主任陳智菡。圖／聯合報系資料照片

考試院第13屆考試委員任期8月31日將屆滿，民進黨團今天表示已發函給立法院長韓國瑜召集朝野協商。民眾黨團說，民進黨團壓縮立法院人事審查時間，把立法院變成立法局，不贊成召開臨時會。

考試院第13屆考試委員任期將在今年8月31日屆滿，外界關注新任考委能否如期上任。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪時說，黨團已發函給韓國瑜召集朝野協商，協商臨時會是否召開、要討論什麼議案等。

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡透過媒體群組表示，民眾黨團在上個會期末就已經提案延會，使重要人事有充足且足夠時間審查，也有利於各項民生法案盡早推動。

陳智菡指出，然而當時民進黨團悍然拒絕，現在才突然喊要開臨時會，想趕鴨子上架，壓縮立法院人事審查時間，把立法院變成立法局、自我閹割，甚至意圖把臨時會開不成的可能性，推給在野黨。

陳智菡表示，上週經黨團共識會再次確認，民眾黨團不贊成召開臨時會，並呼籲身為民進黨的執政黨，對於國家大政、時程安排，應該更有遠見、有序有效率，這種只顧今天、不管明天，只懂炒短線不做長期布局的執政黨，如何穩健治國、讓人民安心。

台灣民眾黨 民進黨 立法院

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