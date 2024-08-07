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罷免謝國樑投票幾成定局 拆樑小組：大家努力成果

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，罷免案第二階段的通過已成定局，這是每一位希望基隆走向更好未來的民眾，所共同努力的成果。記者游明煌／翻攝
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，罷免案第二階段的通過已成定局，這是每一位希望基隆走向更好未來的民眾，所共同努力的成果。記者游明煌／翻攝

基隆市選舉委員針對罷免市長謝國樑二階連署人名冊查對作業，除1441分有疑義的查詢單，今天已將初步查對結果函報中選會備查。山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，罷免案第二階段的通過已成定局，這是每一位希望基隆走向更好未來的民眾，所共同努力的成果。

李晏蓉說，接下來會持續藉由街講、發傳單、遊街等行動，使基隆市民了解，為什麼謝國樑會讓4萬3千名基隆市民選擇站出來罷免他，並相信罷免謝國樑是有正當性的。

李晏蓉表示，在罷免第二階段進行的期間，支持的民眾忍受著辱罵、批評、肉搜等等攻擊，卻還是為了理想中的基隆繼續努力，雖然民間所能動用到的資源有限，比不上謝國樑市長所動用的國民黨資源，但依然會持續宣傳荒腔走板的市政，對的事不會因為權力打壓而輕易地消失。

李晏蓉提到，國民黨近期的宣講行動，讓基隆人都知道罷免案，只可惜宣講除了提政黨鬥爭，未曾正面回應是市政帶來的爭議。

拆樑團體呼籲國民黨，因為黨內黨公職遭到罷免就意圖罷免他黨人士，很荒唐、也很丟臉，拆樑作為純公民發起的一場罷免行動，各項證據也證明了其與各黨派都沒有關係，顯現真的輸不起的就是國民黨。

基隆市選舉 罷免 謝國樑

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