王金平：盧秀燕若有意願 就是黨主席好人選

前立法院長王金平近日與台中市長盧秀燕互動頻繁，今天2人在台中同場出席餐敘。媒體詢問王金平「盧秀燕是否是合適的黨主席人選」，他表示，只要盧秀燕有意願，那就是好人選。

國民黨預計明年8、9月改選黨主席，被視為黨內具影響力的盧秀燕，黨內外都把她視為角逐2028年總統大選潛在人選，因此不少人勸進角逐黨主席，包括王金平都曾公開表達支持。

王金平今年7月間，曾在高雄路竹老家宴請盧秀燕，王金平今天在台中與國民黨籍前任與現任共30名立委餐敘，盧秀燕也同場出席，引發外界聯想。

王金平今天會中被媒體問及今年是否與盧秀燕互動頻繁，他說，不能解釋成互動，是自然而然大家聚在一起。媒體再問盧秀燕是否是合適的黨主席人選，他說，只要盧秀燕有意願的話，那就是好人選。

王金平表示，盧秀燕選黨主席對未來總統大選是否有幫助還要再評估，因為是明年7月的事，現在還言之過早。媒體追問，盧秀燕是否是挑戰2028總統的第一順位，王金平則說，還沒辦法看，未來還有很多各方條件要呈現。

盧秀燕表示，今天餐會是立法院多年來的老傳統，由資深的委員等人發起，每年利用父親節前後邀請王金平等人一起聚餐，已經舉辦很多年。對於媒體詢問是否要參選黨主席，盧秀燕則未回應。