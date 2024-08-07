基隆市選舉委員針對罷免市長謝國樑二階連署人名冊查對作業，已完成查對結果，今天召開委員會，除1441份有疑義的查詢單認定還待14日再開委員會審議，今天已把初步查對結果函報中選會備查，因送件連署人數高出門檻甚多，罷免案成案幾已確定。

「山海公民拆樑行動」成員號召民眾連署罷謝，7月8日將4萬3138人參與連署人名冊，送交基市選委會查對，其中1441件經查對有疑慮，寄出查詢單確認連署真實性。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，今天是中央選委會要求的30天期限，但因為有些查詢單未寄回及做完比對作業，擇定14日再召開委員會審議。

張淵翔說，因寄出有疑義的查詢單1441份，到今天為止回收800多份，尚有500多份尚未回覆，因中選會要求不能直接刪除，因此正等回覆再認定。

張淵翔表示，基隆市選舉委員會辦理罷免案連署人名冊查對作業，已完成查對結果，不含查詢單部分，今天提報委員會審議，並將會議紀錄函報中選會備查。有沒有通過成案及投票日期都由中選會宣告。

「山海公民拆樑行動」推動罷免謝國樑第二階段自5月11日開始連署，受到國會改革立法院青鳥行動影響，加上民進黨三名議員服務處幫忙連署，送件前的最後兩周份數衝高。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第二階段連署門檻為選舉人數10%以上，也就是至少3萬792人；第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。