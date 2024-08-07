罷樑成案幾乎確定 查對結果已送中選會
基隆市選舉委員針對罷免市長謝國樑二階連署人名冊查對作業，已完成查對結果，今天召開委員會，除1441份有疑義的查詢單認定還待14日再開委員會審議，今天已把初步查對結果函報中選會備查，因送件連署人數高出門檻甚多，罷免案成案幾已確定。
「山海公民拆樑行動」成員號召民眾連署罷謝，7月8日將4萬3138人參與連署人名冊，送交基市選委會查對，其中1441件經查對有疑慮，寄出查詢單確認連署真實性。
基隆市選委會總幹事張淵翔表示，今天是中央選委會要求的30天期限，但因為有些查詢單未寄回及做完比對作業，擇定14日再召開委員會審議。
張淵翔說，因寄出有疑義的查詢單1441份，到今天為止回收800多份，尚有500多份尚未回覆，因中選會要求不能直接刪除，因此正等回覆再認定。
張淵翔表示，基隆市選舉委員會辦理罷免案連署人名冊查對作業，已完成查對結果，不含查詢單部分，今天提報委員會審議，並將會議紀錄函報中選會備查。有沒有通過成案及投票日期都由中選會宣告。
「山海公民拆樑行動」推動罷免謝國樑第二階段自5月11日開始連署，受到國會改革立法院青鳥行動影響，加上民進黨三名議員服務處幫忙連署，送件前的最後兩周份數衝高。
2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第二階段連署門檻為選舉人數10%以上，也就是至少3萬792人；第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過。
依選罷法規定，縣（市）長之罷免應於第二階送案後，連署人數符合規定者，選舉委員會應為罷免案成立之宣告。中選會將於罷免案宣告成立後，決定20日起至60日內投票日期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言