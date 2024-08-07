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美澳部長重申台海和平穩定重要性 外交部誠摯感謝

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對「美澳部長級諮商」聯合聲明，重申維持台海和平穩定的重要性、共同反對片面改變台海現狀等聲明，外交部表示誠摯感謝與歡迎。

美國澳洲兩國外交及國防部長於美東時間今（2024）年8月6日在美國召開「美澳部長級諮商」（AUSMIN），會後美國國務院及澳洲外貿部發布第34屆「美澳部長級諮商」聯合聲明，重申維持台海和平穩定的重要性、共同反對片面改變台海現狀、呼籲在不使用威脅、武力及脅迫下，透過對話和平解決兩岸議題，並強烈關切中國大陸在台灣周邊進行的軍事及海警活動。雙方肯定台灣是美澳的關鍵夥伴，並且是印太地區經濟及民主先鋒。美澳重申將持續支持台灣有意義參與國際組織，並將致力強化與台灣的經濟、貿易與民間交流，以及雙方在太平洋發展合作的協調。

對於美澳兩國連續5年在年度AUSMIN聯合聲明中公開表達對台灣全方位的堅定支持，並首度就中國大陸在台灣周邊頻繁採取破壞區域現狀、升高情勢的軍事與海警行動表達嚴正關切，外交部表示誠摯感謝與歡迎。

外交部說，美國等理念相近國家持續密集以發表聲明等方式展現對台海和平穩定的共同立場，近期另包括「美國—瑞典印太諮商」、美日及美菲的「外交國防2+2會談」等均重申維持台海和平與穩定的重要性，充分顯示維護台海和平與穩定已成為國際間的共識。

外交部表示，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與理念相近國家共同捍衛自由、民主及法治的共同價值以及以規則為基礎的國際秩序，並守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 澳洲 美國

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